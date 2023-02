Fedez massacra Anna Oxa “E’ una maleducata”

0 SHARES Condividi Tweet

Il rapper si è scagliato contro Anna Oxa dandole della maleducata. Il racconto sui social nella notte dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston.

Il noto rapper Fedez nella serata di ieri è approdato sul palco dell’Ariston, duettando con gli Articolo 31. Dopo aver cantato poi, il cantante sembra si sia lasciato andare ad uno sfogo piuttosto importante ed inaspettato. Il noto rapper sembra si sia scagliato contro un’artista in gara, una cantante molto famosa, ovvero Anna Oxa. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Fedez contro Anna Oxa, parole dure del rapper

Fedez è sempre molto social e lo è stato anche nella giornata di ieri, dopo l‘esibizione sul palco dell’Ariston dove ha duettato con gli Articolo 31. Il rapper pare che nella notte, nel corso di una diretta, si sia scagliato contro Anna Oxa, dicendo di non aver rispettato i tempi delle prove e di aver superato gli altri artisti, per esibirsi. Parole molto dure quelle di Fedez, che ha accusato la cantante dicendole di essere anche “maleducata”. “È stata veramente maleducata. C’era una scaletta, lei è arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo stavamo aspettando da ore, non è stato un bel comportamento“. Queste le parole di Fedez il quale ha voluto raccontare nei minimi dettagli quando accaduto nel pomeriggio durante le prove.

Il racconto del rapper, interviene Chiara Ferragni

“C’era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. È arrivata lei e senza dire niente ha saltato la fila. E’ stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano”. Ad ogni modo, nel corso della diretta ad un certo punto è intervenuta anche Chiara Ferragni la quale ha detto al marito di evitare di fare polemiche. Anna Oxa, dopo aver ascoltato le accuse di Fedez, ha replicato attraverso la sua agente Milly.

La replica di Anna Oxa

“Fedez? Non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie… La stampa o lui lasciano il tempo che trovano… Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Non sappiamo se parte da lui la storia o da chi potrebbe servirsene come divulgatore… Se si parla delle prove, la signora Oxa per scaletta doveva provare alle 17. Siamo arrivate alle ore 15.50, come sempre in anticipo. Ci è stato detto che c’era un ritardo e che comunque entro le 18.30 le prove sare bbero dovute finire per tutti per motivi logistici”. Questa la replica della cantante. “Ci è stato riferito che avevamo 8 persone davanti a noi (per le prove), dopo due ore che aspettavamo mancavano ancora 5 persone. Così, abbiamo chiesto come fosse possibile che solo 3 avessero fatto le prove, nell’arco di quel tempo… Ci hanno consigliato di spostarci nella red room perché probabilmente passavano avanti altri artisti che si trovavano li. Considerato che la signora Oxa doveva ritornare in hotel per cenare, prendere l’antibiotico (per la febbre che ha avuto), prepararsi e ripartire per Sanremo è stato chiesto, visto che comunque aspettavamo da 2 ore se poteva provare… È stato detto di si ed ha provato”. Questa la replica di Anna Oxa.