Sanremo, Gianni Morandi una furia dietro le quinte “Fammi passare”

Gianni Morandi nella serata di ieri si è lasciato andare ad un’imprecazione. Ma cosa è accaduto?

Nella giornata di ieri è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo e pare che sia accaduto praticamente di tutto. Diversi i momenti davvero esilaranti, divertenti ed emozionanti. Molti gli artisti che sono approdati sul palco dell’Ariston per duettare con i big in gara, regalando delle emozioni davvero molto grandi. Ebbene, sembra che ad un certo punto, Gianni Morandi si sia lasciato andare ad una parolaccia e lo ha fatto in diretta, tanto che i milioni di telespettatori sintonizzati lo hanno sentito. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Gianni Morandi al Festival di Sanremo si lascia andare ad un’imprecazione

Imprevisto per Gianni Morandi al Festival di Sanremo, durante la quarta puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Sembra che durante la puntata, ad un certo punto il cantante nonché co-conduttore della kermesse musicale, si sia lasciato andare ad una parolaccia e lo ha fatto in diretta, pensando però di non essere ripreso. Questa parolaccia non è di certo passata inosservata ed il video è diventato virale sui social e per lo più su Twitter, con l’hashtag #Sanremo2023.

Il cantante corre in teatro per arrivare sul palco ma viene “fermato” dal fonico

Gianni si sta dimostrando un grande co-conduttore, capace di fare di tutto ed anche molto divertente. Proprio nella serata di ieri, venerdì 10 febbraio si è presentato all’Ariston con la tenuta da jogging, correndo tra i corridoi del teatro Ariston. E’ stato proprio durante questa corsa che è accaduto l’imprevisto.

L’imprecazione non passa inosservata

Il cantante si è lasciato sfuggire un’imprecazione che non è passata inosservata. “Tu … ca****, fammi sapere“, avrebbe detto il cantante che è stato costretto a fare slolom proprio dietro alla postazione della regia e pare avesse proprio il microfono acceso. Il tutto è avvenuto nel momento in cui un fonico si è messo in mezzo e arrivando di corsa Gianni non ha fatto in tempo a trattenersi, riuscendo poi ad arrivare sul palco dell’Ariston da Amadeus. In sala sembra che questo episodio sia passato inosservato, ma sui social no.