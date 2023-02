Pomeriggio 5, Barbara D’Urso lascia tutti a bocca aperta: “Cosa mi hanno fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Barbara D’Urso fa una confessione inattesa e inaspettata a Pomeriggio 5 “Sono stata diffidata”.

Barbara D’Urso è una delle più importanti conduttrici di sempre, la quale vanta una carriera davvero invidiabile per lo più su Canale 5. Ebbene, sembra che la conduttrice nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si sia lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. In quest’ultimo periodo la conduttrice si è tanto dedicata alla morte di Gina Lollobrigida ed alle polemiche scoppiate in seguito alla morte della grande artista. Ma non solo, Barbara ha voluto anche più volte affrontare un altro argomento, ovvero le polemiche sorte in seguito alla morte di Lando Buzzanzca. Ma cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5?

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso parla della morte di Lando Buzzanca e delle polemiche sorte dopo

Barbara D’Urso nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ha affrontato diversi argomenti molto interessanti e nello specifico sembra aver parlato di diverse polemiche che sono scoppiate in quest’ultimo periodo, in seguito alla morte di Lando Buzzanca e Gina Lollobrigida. Nell’occasione la conduttrice ha mandato in onda una clip in cui l’ultima compagna di Buzzanca ed il presunto dottore personale avrebbero fatto delle rivelazioni che hanno fatto parecchio discutere. La conduttrice avrebbe confessato di avere tante cose da dire al riguardo ma di non poterlo fare perchè è stata diffidata dalla compagna del noto attore.

Barbara confessa di essere stata diffidata e di non poter dire nulla al riguardo

“Sentendo queste parole in realtà vorrei dire alcune cose che la Lavacca si è dimenticata di dire ovviamente…Dei piccoli particolari a proposito del matrimonio, ecc…Non lo faccio perchè la Lavacca ci ha diffidati…Dire minacciati è una brutta parola….”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice. La nota conduttrice ha così svelato il fatto di essere stati diffidati dalla compagna di Lando Buzzanca.“Io non parlo…Diciamo che eviterei…Evito non perchè ho paura, ma per rispetto di Mediaset…”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice. Subito dopo Samantha De Grenet, è intervenuta dicendo che questa storia è di una grande tristezza.

Una opinionista di Pomeriggio 5 lancia pesanti accuse

Anche un’altra opinionista, ovvero Morena Zapparoli ha lanciato delle pesanti accuse, difendendo il dottore.“Ha denunciato da mesi sui social una certa situazione in cui versava Lando Buzzanca…Secondo lui l’attore era pieno di piaghe da decubito, mal nutrito, aveva perso 40 chili…”. Questa la reazione di Barbara che non si è fatta di certo attendere. “Morena tu stai dicendo che un figlio, Massimiliano, ha lasciato morire il padre con le piaghe da decubito…Mi rifiuto di pensarlo…”, ha detto Barbara. A quel punto l’opinionista avrebbe aggiunto dicendo “Il figlio non ha responsabilità, però la struttura in cui si trovava si…”.