Katia Ricciarelli umilia i Vipponi: “Capre”

Katia Ricciarelli nel corso di un’intervista molto interessante rilasciata a Nuovo, ha lanciato delle pesanti accuse ai vipponi dell’attuale edizione del Grande fratello vip.

Katia Ricciarelli sicuramente è una delle artiste più importanti del nostro paese, il cui talento è conosciuto però in tutto il mondo. Lo scorso anno ha preso parte al Grande fratello vip, dove abbiamo avuto modo di conoscerla ancora meglio, essendo stata per diversi mesi sotto le telecamere 24 ore su 24. Ebbene, in questi giorni la nota artista ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo, parlando anche di questa sua esperienza all’interno del programma di Canale 5 e pare che abbia colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di alcuni vip. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio la Ricciarelli?

Katia Ricciarelli, intervista interessante al settimanale Nuovo

Katia Ricciarelli è una delle artiste più importanti del nostro paese. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni al settimanale Nuovo, la Ricciarelli ha parlato della sua esperienza al Grande fratello vip dello scorso anno ed ha anche colto l’occasione per lanciare qualche frecciatina. Recentemente l’abbiamo vista di nuovo in casa al Grande fratello vip, dove è entrata come ospite per cantare l’Ave Maria facendo un omaggio a Francesca Cipriani che recentemente è convolata a nozze.

Le parole di Katia e l’affondo agli attuali concorrenti del Grande fratello vip

In quella occasione però, Katia è stata parecchio criticata per via di alcune stonature e questo non è proprio piaciuto all’artista.“Ne hanno fatto una tragedia! L’ignoranza altrui non ha davvero limite. Ho eseguito questo brano migliaia di volte, ma in questa particolare occasione avevo la base musicale sotto e si sentiva male. Con una persona come, che ha più di mezzo secolo di carriera alle spalle, era meglio evitare di tirar fuori certe stupidaggini”. Queste le parole di Katia Ricciarelli che ha così lanciato una frecciatina.

Le dure parole del soprano

Nel corso dell’intervista poi, Katia ci è andata giù in modo piuttosto pesante, dicendo ancora “Oltretutto dette da persone che sono ignoranti come capre. Ha proprio ragione Vittorio Sgarbi quando dice: “Capre, capre, capre”. In questo caso Katia ha fatto riferimento agli attuali concorrenti della casa e pare che ci sia andata giù in modo piuttosto pesante. “Non sono neanche degni di essere ricordati. Sono inquilini questi? Peccato che non paghino l’affitto. L’ignoranza non ha limite”.