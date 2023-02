Selvaggia Lucarelli fa un gesto contro Guillermo Mariotto e poi si giustifica

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore fa un gestaccio contro Guillermo Mariotto e cita Fiorello.

Selvaggia Lucarelli, nota opinionista e giurata di Ballando con le stelle, trova sempre il modo per stare al centro dell’attenzione. Nei mesi scorsi Selvaggia è stata al centro di diverse diatribe per via di alcune vicende accadute a Ballando con le stelle. La giornalista ha avuto modo di litigare, anche pesantemente con alcuni colleghi come Guillermo Mariotto. Tra i due di certo non corre buon sangue e questa non è una novità. Adesso però, sembra essere arrivata una frecciatina attraverso i social da parte della collega. Ma cosa è accaduto?

Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, le diatribe a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno avuto modo di litigare anche pesantemente nei mesi scorsi, durante la loro partecipazione a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1. Nell’ultima edizione nello specifico, i due si sono scontrati più volte e lo stilista l’ha anche pesantemente offesa in diretta, dandole addirittura della “scimmia urlatrice”. In molti si chiedono se dopo la fine del programma, i rapporti tra i due sono cambiati o siano rimasti sempre gli stessi.

La frecciatina di Selvaggia al suo collega

Ebbene, nelle scorse ore è arrivata in qualche modo la risposta. E’ stata proprio la Lucarelli che attraverso i social ha lanciato una frecciatina al suo collega e lo fatto parlando del gesto di Fiorello nei confronti di Amadeus attraverso Instagram. Per farvi capire meglio la situazione, dobbiamo fare un passo indietro, quando nel corso della terza puntata del Festival, il conduttore è salito sul palco con in mano il cellulare ed in diretta su Instagram. Fiorello pare che nel frattempo gli stesse scrivendo le peggio cose, ovviamente sempre in modo ironico e simpatico, oltre che affettuoso.

Il gestaccio di Selvaggia che imita Fiorello

Ebbene, Selvaggia nelle scorse ore sui social è stata protagonista di un gestaccio fatto nei confronti di Mariotto, imitando proprio Fiorello. La giornalista nelle scorse ore, durante una diretta di Guillermo avrebbe fatto praticamente la stessa cosa, ovvero si sarebbe lasciata andare a commenti poco eleganti. “Non è un insulto, sto solo citando Fiorello”. Insomma, questo ci fa capire che in realtà i due hanno superato le loro incomprensioni.