Alfonso Signorini senza freni: “Ho una vita complicata, ecco perchè”

Alfonso Sigonrini si racconta in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni e fa una rivelazione del tutto inedita.

Alfonso Signorini è il conduttore del Grande fratello vip, oltre che il direttore del giornale Chi, il quale vanta si certo una grande carriera nel mondo dello spettacolo e del giornalismo. In questi giorni il conduttore è stato intervistato dalla giornalista Giusy Casco del settimanale Tv sorrisi e canzone e pare che abbia parlato di tanti argomenti. Ad un certo punto dell’intervista, poi, il conduttore ha svelato dei retroscena davvero inaspettati. Ma cosa ha raccontato?

Alfonso Signorini si racconta a Tv sorrisi e canzoni

Alfonso Signorini in quest’ultimo periodo è parecchio impegnato per via della conduzione del Grande fratello vip e non solo, visto che è sempre alla conduzione del giornale Chi. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando dei tanti impegni e svelando dei retroscena davvero inediti. Gli è stato chiesto come faccia a riuscire a conciliare tutti gli appuntamenti che ha, con quelle che sono anche le sue passioni, i suoi hobby e viaggi.

Il conduttore svela alcuni aneddoti sulla sua vita così ricca di impegni

“La vita è sempre complicata. Io il lunedì chiudo il giornale entro le 20 mezz’ora più tardi faccio il punto della situazione con gli autori di Cinecittà sulla scaletta e poi vado in diretta, a braccio e senza gobbo come piace a me”. Queste le parole dichiarate da Alfonso Signorini il quale ha poi aggiunto che nonostante i tantissimi impegni ha comunque dei rituali che non salta mai. Un esempio? Prima di iniziare la puntata del Grande fratello è solito mangiare e fare una cena abbastanza leggera a base di pesce o di pollo con verdure. Ed ancora, quando va in onda due volte a settimana si ferma in hotel, mentre quando va in onda solo con una puntata va da Milano in treno lunedì mattina e arriva poi a Roma ad ora di pranzo. Dopo la trasmissione da Roma va a Milano e arriva a casa alle ore 6.00 del mattino dove ad aspettarlo c’è il suo gatto Teo.

Lo sport e la musica, ecco le passioni di Alfonso

E’ solito dedicarsi all’attività sportiva, fa jogging, cyclette e per 40 minuti pesi o addominali la sera. Il giornalista avrebbe chiesto poi ad Alfonso a cosa proprio non rinuncerebbe mai, ed il direttore di Chi avrebbe risposto dicendo il pianoforte. Alfonso è un grande musicista e dedica ogni giorno un tot di tempo al pianoforte, che suona dal lunedì al sabato. Insomma, una vita abbastanza piena quella di Alfonso che sta avendo un grandissimo successo con il Grande fratello vip.