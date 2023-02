Sanremo 2023, “Blanco non deve partecipare a Domenica in”, Mara Venier in difficoltà

0 SHARES Condividi Tweet

Blanco non potrà partecipare a Domenica in, l’Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi ha presentato una diffida.

Dopo quanto accaduto nelle scorse serate al Festival di Sanremo con Blanco che ha praticamente distrutto la scenografia del Festival, in molti hanno chiesto a Blanco di chiedere in qualche modo scusa. Anche la stessa Mara Venier, la conduttrice di Domenica in nelle scorse ore aveva lanciato un invito al giovane cantante, invitandolo appunto nella sua trasmissione che come sappiamo, oggi sarà trasmessa direttamente dal palco dell’Ariston. Ebbene, sembra che questo non sarà possibile, visto che l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha presentato una diffida urgente alla Rai per far si che Blanco non possa partecipare a Domenica in. Ma come stanno davvero le cose? Cosa accadrà nelle prossime ore?

Festival di Sanremo, ancora protesta per il comportamento di Blanco

Si era vociferato che Blanco potesse prendere parte oggi alla puntata di Domenica in di oggi, domenica 12 febbraio ma questo potrebbe non essere possibile. E’ stata l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi a presentare nelle scorse ore una diffida piuttosto urgente alla Rai per impedire che il cantante possa prendere parte alla trasmissione. L‘Associazione ha diffuso una nota.

Blanco a Domenica in? L’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi presenta una diffida

«Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo 2023 dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericoloso Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall’azienda pubblica”. Questo quanto si legge nella nota diffusa dall’Associazione.

La nota dell’Associazione

Insomma, secondo l’Associazione far partecipare Blanco a Domenica in sarebbe un gesto diseducativo soprattutto per i più giovani. E’ stato proprio per questo motivo che l’Associazione ha assolutamente diffidato i vertici Rai, impedendo che Blanco possa partecipare alla puntata di oggi di Domenica in. Ma come avrà reagito il cantante?