Platinette diretta con Maria De Filippi: “Cosa si è permessa di fare”

Platinette su DiPiù Tv ha commentato la scelta di Mediaset di mandare in onda C’è posta per te la stessa sera della finale di Sanremo 2023.

Il Festival di Sanremo è andato in onda per quasi tutta la settimana che si è appena conclusa, e di preciso dallo scorso martedì fino a ieri. Ma nonostante ciò Mediaset ha scelto di continuare a mandare in onda i suoi programmi più importanti, tra questi C’è poste per te. Ed ecco che a tal proposito è intervenuto Platinette facendo una particolare rivelazione.

La sfida di Mediaset al Festival di Sanremo 2023

Durante la settimana in cui ogni anno va in onda su Rai 1 il Festival di Sanremo solitamente Mediaset ha sempre scelto di sospendere i suoi programmi più importanti proprio per evitare di ottenere degli ascolti poco soddisfacenti. Questo però è accaduto fino allo scorso anno in quanto al contrario quest’anno Mediaset ha scelto di sfidare la concorrenza continuando a mandare in onda le sue trasmissioni più amate e seguite. Nel corso delle varie serate del Festival di Sanremo 2023 su Canale 5 e Italia 1 sono infatti andati in onda il Grande Fratello Vip, Le Iene e proprio ieri sera è stato trasmesso anche un nuovo appuntamento con C’è posta per te.

Il commento di Platinette su Maria De Filippi

A commentare quanto accaduto è stato Platinette sulle pagine del settimanale DiPiù Tv e nello specifico nella sua rubrica “I protagonisti della Tv visti da Platinette”. Ma, in che modo? “Maria si è permessa di sfidare la corazzata di Amadeus”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal noto conduttore radiofonico e televisivo, attore, doppiatore, cantante. C’è posta per te può essere considerato uno dei programmi più amati della De Filippi tanto da essere seguito settimana dopo settimana da milioni di telespettatori. Ma, cosa rende tale trasmissione così tanto speciale? Sempre Platinette ha risposto a tale domanda affermando che il successo è legato proprio al “tono del programma” e ha precisato che la De Filippi è in grado di raccontare le varie storie come un pittore in grado di dipingere puntata dopo puntata dei quadri assolutamente unici.

Il grande amore del pubblico per C’è posta per te

Quello che lega C’è posta per te e il suo pubblico è un grande amore che dura ormai da molti anni. Proprio la De Filippi, ha aggiunto Platinette, nel corso delle diverse puntate “racconta un mondo”. E con le sue parole riesce a far appassionare i telespettatori ad ogni storia proprio come se la stessero vivendo in prima persona.