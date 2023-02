Verissimo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi “Non abbiamo la testa”, Silvia Toffanin resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo hanno rivelato di non avere ancora una data per le nozze perché occupati a prendersi cura della loro bambina.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi rappresentano una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. E proprio nel corso della puntata di Verissimo andata in onda ieri sono stati ospiti e hanno parlato della loro vita, della loro bambina nata lo scorso 21 dicembre 2022 e di quello che sarà il loro futuro insieme. Ma vediamo nello specifico quali sono state le loro parole.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Verissimo

Sono trascorsi circa quattro anni da quando Lorenzo Riccardi ha scelto, tra le varie corteggiatrici, la bellissima Claudia Dionigi come compagna della sua vita. E da quel momento in poi l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatrice non si sono più lasciati. Oggi non sono più una semplice coppia di innamorati ma una vera e propria famiglia che si è completata lo scorso dicembre con l’arrivo della loro bambina, la piccola Maria Vittoria. Intervistati da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo Lorenzo e Claudia hanno parlato della loro storia d’amore e del loro futuro insieme facendo anche delle rivelazioni sulle future nozze.

Le parole di Claudia sul matrimonio con Lorenzo

Nello specifico nel corso dell’intervista Silvia Toffanin ha rivelato ai due innamorati di aver saputo della proposta di matrimonio fatta da Lorenzo alla sua Claudia. E ha colto l’occasione per chiedere quando i due convoleranno a nozze. E’ stato a tal proposito che la Dionigi è intervenuta rivelando che tali nozze non saranno imminenti. “Sicuramente andremo a finire nel 2024…Adesso non abbiamo la testa…”, sono state le parole espresse da Claudia e alle quali hanno fatto seguito quelle di Lorenzo che ha voluto precisare che al momento desiderano concentrarsi sulla loro bambina e sul lavoro dato che stanno sviluppando importanti progetti. E a proposito della proposta di matrimonio la conduttrice ha domandato all’ex tronista come ha chiesto la mano della sua amata. E Lorenzo ha raccontato di averlo fatto per Natale, una festa che lui ama molto, ed in famiglia. Una proposta da sogno che ha spiazzato Claudia che non ha potuto fare altro che dire di si.

Un grande amore nato in televisione

In ultimo nel corso dell’intervista a Verissimo Claudia e Lorenzo hanno parlato del loro amore nato in televisione, e di preciso a Uomini e Donne, rivelando che mai si sarebbero aspettati di trovare entrambi l’amore della propria vita. Lorenzo ha infatti rivelato di aver partecipato al programma condotto dalla De Filippi semplicemente per fare una bella esperienza ma mai avrebbe immaginato di trovare la donna della sua vita e la madre di sua figlia.