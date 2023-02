Festival di Sanremo 2023, Mengoni una furia contro gli altri big in gara: “Mi guardano tutti male”

0 SHARES Condividi Tweet

Manco Mengoni nelle scorse ore si è lasciato scappare alcune rivelazioni legate al dietro le quinte del teatro Ariston di Sanremo e agli altri Big in gara che non vedrebbero di buon occhio il suo primo posto.

Marco Mengoni fin da prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2023 è sempre stato uno dei preferiti e considerato da tutti uno dei possibili vincitori. Ed infatti fin dalla prima puntata andata in onda lo scorso martedì ha sempre ottenuto il primo posto delle classifiche. Ma, come hanno reagito gli altri artisti in gara a questo suo continuo essere il primo? A rivelarlo è stato lo stesso cantante.

Marco Mengoni protagonista di Sanremo 2023

Ha avuto inizio lo scorso martedì 7 febbraio il Festival di Sanremo 2023 ma fin da prima che l’evento avesse inizio tra i Big che si apprestavano a calcare il palco del Teatro Ariston a spiccare è stato Marco Mengoni. Quest’ultimo fin da prima dell’inizio del Festival è sempre stato considerato uno dei possibili vincitori, e nel corso di tutte le diverse serate si è sempre mantenuto al primo posto in classifica. Segno questo che le aspettative non hanno assolutamente deluso quella che poi è stata la realtà dei fatti. Il brano portato sul palco dall’artista ed intitolato “Due Vite” infatti è piaciuto tanto alla giuria demoscopia, alla stampa ma soprattutto al pubblico.

L’intervista del giovane artista a RTL 1O2.5

Marco Mengoni proprio di recente ha rilasciato una particolare intervista a Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto a RTL 102.5. Ma è stato in un momento in cui probabilmente ha pensato di non essere più in onda che si è lasciato scappare delle parole che a molti sono sembrate un vero e proprio sfogo. Nello specifico l’artista rivolgendosi ai due conduttori ha affermato “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba”. Parole queste che hanno lasciato ben intravedere il clima abbastanza teso che si è respirato nel dietro le quinte nel corso delle diverse serate di Festival.

La rivelazione di Mengoni

Sempre Marco Mengoni ha poi proseguito il suo sfogo, probabilmente sempre pensando di non essere in onda, affermando “Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica?”. Insomma, l’artista 34enne avrebbe voluto vivere il Festival di Sanremo 2023 in tranquillità pensando solamente alla musica e al divertimento e non alla competizione. Parole queste che lasciano intravedere una certa delusione in Mengoni che però al momento non ha deciso di rilasciare alcuna dichiarazione in merito a quanto detto. Non essendo una dichiarazione ufficiale non è chiaro se le sue fossero parole serie o ironiche, per cui non rimane che attendere che sia lo stesso a far chiarezza.