Uomini e Donne, Maria De Filippi frecciatina al veleno contro Biagio che è stato cacciato

Maria De Filippi dopo Biagio Di Maro si scaglia contro un altro cavaliere, Claudio e lancia una pesante frecciatina all’ex cavaliere.

Maria De Filippi nei giorni scorsi a Uomini e Donne ha letteralmente cacciato un cavaliere, Biagio Di Maro che tra l’altro è tornato a parlare, commentando l’accaduto. Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, è accaduto qualcosa di simile, ovvero Maria sembra aver avuto da ridire nei confronti di un altro cavaliere. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Maria De Filippi una furia a Uomini e Donne

Maria De Filippi, come di consueto, nella giornata di ieri lunedì 13 febbraio ha condotto una nuova puntata di Uomini e Donne che come sempre è iniziata con Gemma Galgani presente al centro dello studio. La dama torinese ha iniziato a parlare male di alcuni cavalieri, lanciando loro diverse accuse ma soprattutto ha ribadito che quest’ultimi non hanno avuto rispetto nei suoi confronti. La presentatrice, subito dopo questo momento, ha dedicato spazio a Claudio, il cavaliere che nella puntata precedente ha tenuto ben quattro dame che erano arrivate in studio per conoscerlo. Secondo quanto riferito dalle stesse, il cavaliere almeno con tre di loro sarebbe completamente scomparso.

Dopo Biagio, la conduttrice si scaglia contro un altro cavaliere

A raccontare ciò è stata la stessa Maria la quale è apparsa parecchio adirata per questo motivo. “Dicono tu sia scomparso nel nulla”, ha detto Maria. Il cavaliere avrebbe risposto dicendo che questo non corrisponde a verità, visto che le ha comunque sentite al telefono. “Ho risposto ai messaggi e ho telefonato a qualcuna“, ha ribadito Claudio. A quel punto Maria avrebbe chiesto il motivo per cui l’avesse tenute, se poi alla fine ha dimostrato di non aver voglia di conoscerle. “Adesso l’applauso te lo fanno ancora eh”, avrebbe detto Maria piuttosto stizzita. Claudio avrebbe risposto dicendo che le dame lo avrebbero anche ringraziato per il fatto che fossero rimaste in puntata. “Avremmo visto in futuro come sviluppare la cosa”, avrebbe aggiunto Claudio, parole che hanno fatto andare su tutte le furie la stessa Maria che nei giorni aveva già cacciato un altro cavaliere. La conduttrice infatti avrebbe detto “Senti, senti anche questa cazzata“.

Anche Gianni Sperti invita Claudio a lasciare lo studio e lui se ne va

Claudio inizialmente pare non avesse capito che Maria era piuttosto seria e per questo avrebbe applaudito alle sue parole, ma la conduttrice avrebbe replicato in modo abbastanza duro. “Non c’è niente da applaudire… Non è proprio il caso che me lo fai”. Ad avvalorare la tesi di Maria è stata Marina, la quale ha rivelato di aver cercato un contatto con lui almeno telefonico ma di non averlo trovato. “Durante il ballo mi ha poi detto siete venute fino qua non vi mando via godetevi la trasmissione…”, avrebbe detto Marina. A quel punto Maria si è scagliata contro il cavaliere dicendo “Certo.. Non sapevo Claudio che fossi anche la produzione del programma eh”. A quel punto Claudio non ha potuto far altro che rimanere in silenzio. A quel punto è intervenuto Gianni Sperti, dicendo che forse la cosa migliore per Claudio sarebbe stata lasciare il programma. Maria non ha trattenuto il cavaliere dicendo “Vai? Meglio..”. A quel punto, Claudio ha abbandonato lo studio.