E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici frecciatina pungente ad Amadeus: “Te lo chiedo ogni anno ma tu non mi dai retta”

Antonella Clerici nel corso della puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno ha lanciato una frecciatina ad Amadeus. Ma per quale motivo?

E’ iniziata la nuova settimana di E’ sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici che piace tanto al pubblico italiano. Pare che la conduttrice ad un certo punto della puntata di ieri abbia lanciato delle battutine ad Amadeus in riferimento allo scorso Festival di Sanremo che si è concluso nella giornata di sabato con la vittoria di Marco Mengoni. Ma cosa ha detto nel dettaglio Antonella?

Antonella Clerici inizia una nuova settimana con E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici ha iniziato una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno lanciando delle frecciatine ad Amadeus, il noto direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Terminata la settimana dedicata alla kermesse canora più importante d’Italia, Antonella è tornata ad occuparsi del suo programma, e proprio ieri ha dato diverse ricette sia per San Valentino che per Carnevale.

La conduttrice lancia una frecciatina ad Amadeus

E’ stato durante la preparazione di alcuni dolci, ovvero i tornicelli abruzzesi preparati dallo chef Davide Nanni che la regia ha fatto partire la canzone Tango di Tananai portata da quest’ultimo al Festival di Sanremo. La conduttrice, così rivolgendosi ad Amadeus avrebbe detto “Ma com’è bravo, bisogna dirlo, a scegliere queste canzoni. Bravissimo. Su 28 canzoni, un po’ tante Ama magari qualcuna in meno così andiamo a letto un po’ prima te lo dico ogni anno ma non mi ascolti ci sono gli anziani come noi, però sono una più bella dell’altra”.

Le canzoni di Sanremo a E’ sempre mezzogiorno

Insomma, una frecciatina quella di Antonella Clerici che non è di certo passata inosservata. Nel corso della puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno, i telespettatori hanno avuto modo di ascoltare anche la canzone vincitrice di questa edizione del Festival, ovvero Due Vite di Marco Mengoni. “Un successo straordinario. E’ stato visto da Nord a Sud, un successo senza se e senza ma”, ha detto Antonella, elogiando il lavoro fatto da Amadeus.