Sanremo 2023, chi era presente al litigio tra Fedez e Chiara svela tutti i particolari di quel momento

Si sta tanto parlando del litigio avvenuto sul palco del Teatro Ariston tra la Ferragni e Fedez, e chi ha avuto modo di assistere ha scelto di parlare per la prima volta scrivendo un post su Instagram.

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare della lite, o presunta lite, avvenuta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo tra l’influencer Chiara Ferragni e il marito Fedez. Ed ecco che a distanza di qualche giorno sulla questione è intervenuto proprio colui che ha avuto modo di assistere a tale litigio, e l’ha fatto condividendo un lungo post su Instagram. Ma vediamo quali sono state le sue parole.

La lite a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez

Così come avvenuto nel corso della prima serata del Festival di Sanremo ecco che anche durante la puntata finale Chiara Ferragni è tornata sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Tutto sembrava procedere bene fino al momento in cui Rosa Chemical ha preso per mano, dalla prima fila, il rapper Fedez e dopo averlo portato sul palco si è scambiato con lui un bacio inaspettato. Un gesto che la celebre imprenditrice digitale non sembrerebbe aver accettato tanto che dietro le quinte del Festival marito e moglie sembrerebbero aver discusso. Le immagini di quei momenti hanno subito fatto il giro del web ma cosa effettivamente i due si siano detti non è chiaro.

Il post social dell’autore televisivo Federico Taddia

Ad intervenire sulla questione, nelle scorse ore, è stato l’autore televisivo ma anche conduttore, divulgatore e giornalista Federico Taddia che ha avuto modo di assistere in prima persona alla discussione tra i Ferragnez. Nello specifico Taddia tramite il suo account Instagram ha confermato di aver assistito al momento sopracitato e quindi di aver anche ascoltato quello che la Ferragni e Fedez si sono detti. Un vero e proprio testimone del litigio, o presunto tale, tra una delle coppie più amate dal mondo dei social. E proprio a tal proposito è voluto quindi intervenire scrivendo un lungo post.

Le parole del noto autore televisivo

Nello specifico Taddia ha rivelato di aver riso durante quei momenti per una serie infinita di motivi. Prima di tutto ha rivelato di aver riso per la frase pronunciata da Fedez in seguito al suo arrivo sul placo ma anche per l’eccezionale risposta data dalla Ferragni e definita da Taddia “un capolavoro”. Ha rivelato di aver riso per aver provato “Una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez” mentre invece a proposito della Ferragni ha voluto precisare che a molti può piacere e a molti altri no ma ” è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto”. Ha poi rivelato di aver riso per sdrammatizzare e per tanti altri motivi. Ma, cosa si sono detti davvero Chiara e Federico in quei momenti? Federico Taddia ha scelto di non rivelarlo affermando “sono fatti loro“. L’uomo ha poi rivelato di aver anche cancellato il video realizzato in quel momento e di aver solo conservato qualche fotografia.