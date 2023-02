Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo, cosa sta accadendo tra i due

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere in crisi dopo quanto accaduto a Sanremo sul palco dell’Ariston. Ecco gli indizi.

Chiara Ferragni è stata la co-conduttrice del Festival di Sanremo di quest’anno, la madrina della prima e ultima serata. La sua partecipazione alla kermesse è stata parecchio criticata da molti, anche se sostanzialmente sono stati più i complimenti che le critiche. Dopo l’ultima serata del Festival, dove è accaduto praticamente di tutto, sembra che si sia tanto parlato di una crisi con Fedez. I due hanno anche pesantemente litigato dietro le quinte dopo il bacio tra il famoso rapper e il cantante Rosa Chemical, proprio davanti agli occhi di milioni di telespettatori. Dalla fine della kermesse, ecco che non c’è più stata alcuna traccia di Chiara e Fedez. Ma cosa sta accadendo tra i due?

Chiara Ferragni e Fedez, silenzio tombale dopo il Festival di Sanremo

Chiara Ferragni dopo Sanremo è tornata a casa dai suoi bambini. Nelle scorse ore ha condiviso delle Instagram stories insieme alla madre, ai suoi collaboratori, ringraziando tutti per essere stati vicini in questa avventura per lei molto importante. Ad ogni modo, l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, ha anche pubblicato delle foto in compagnia dei figli.

Fedez non pubblica più nulla da sabato

Di Fedez, invece, nemmeno l’ombra. Dalla giornata di sabato, Fedez non ha pubblicato più nulla, un comportamento considerato alquanto strano, visto che il rapper è sempre molto attivo sui social. Questo silenzio sta facendo preoccupare tanto i loro fan, che pensano che possa essere accaduto qualcosa tra i due dopo il bacio hot dato a Rosa Chemical proprio sul palco di Sanremo. Chiara potrebbe essere andata su tutte le furie, dopo che il video di questo bacio è stato diffuso sui social, diventando virale nel giro di pochi minuti.

I Ferragnez in crisi dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical?

Sui social è stato diffuso anche un altro video, ovvero quello che vede Fedez andare sul palco dell’Ariston verso la moglie piuttosto arrabbiata. In questo video si vedono i due litigare in modo piuttosto animato durante la pubblicità. Ci sarebbe anche dell’altro, ovvero il fatto che Fedez abbia rilasciato una dichiarazione nei giorni scorsi, sostenendo che i due soggiornassero in due case diverse a Sanremo.”Siamo in case separate perché rovino il clima gioviale. Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose”. Queste le parole di Fedez. Insomma, crisi in corso tra i due? Al momento si tratta solo di ipotesi e congetture e non c’è nulla di certo al riguardo.