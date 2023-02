Verissimo, Melissa Satta in difficoltà per le domande di Silvia Toffanin, poi la gela

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Ad un certo punto appare in difficoltà. Ecco cosa è accaduto.

Melissa Satta, l‘ex velina di Striscia la notizia ed oggi showgirl è stata piuttosto sotto i riflettori negli ultimi anni anche per via della sua vita privata. Sappiamo che la giovane ha avuto una storia d’amore con il noto calciatore Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto un figlio. Ad ogni modo, nell’ultimo periodo si parla tanto di lei e della sua nuova fiamma, anche se la stessa Melissa non ha ancora confermato. Il presunto fidanzato sarebbe Matteo Berrettini. Proprio nella giornata di ieri, l‘ex velina è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e pare che abbia fatto di tutto per non parlare della sua vita privata. Ad un certo punto, però, è apparsa parecchio in difficoltà. Facciamo un pò di chiarezza.

Melissa Satta ospite nel salotto di Verissimo

Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la notizia è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella giornata di ieri. Ebbene, si, la Satta ha iniziato la sua carriera nel programma di Canale 5 e negli anni è sicuramente cresciuta da un punto di vista professionale. Nel corso dell’ospitata a Verissimo, Melissa ha parlato inevitabilmente della sua carriera, di quelli che sono stati i suoi più grandi successi ed ha cercato in tutti i modi di non parlare di questa storia con il campione di tennis Matteo Berrettini.

Silvia Toffanin mette in difficoltà la sua ospite con domande su Matteo Berrettini

Silvia Toffanin avrebbe insistito parecchio, ma Melissa ha cercato di rimanere sulle sue.“Non voglio augurarmi nulla perché se dici che sei felice poi le cose crollano”. Silvia Toffanin, però, che tra l’altro conosce bene Melissa in diverse occasioni ha cercato di stuzzicare e punzecchiare la Satta, nella speranza che quest’ultima parlasse. “Ma ti sei persa in campo? Gli occhi ti brillano”, queste alcune delle uscite della Toffanin, alle quali la Satta non ha prestato attenzione. Melissa e Berrettini sarebbero proprio all’inizio della loro conoscenza e forse, anche per via delle sue vecchie esperienze, Melissa vuole mantenere il massimo riserbo.

L’ex velina non cede, poi presenta il figlio

Ad ogni modo, nel salotto di Verissimo la stessa Melissa ha confessato di essere una grande sportiva e di aver imparato a non augurarsi troppe cose, per evitare di rimanerci male. Oggi, Melissa confessa di aver trovato un grande equilibrio nella sua vita grazie anche al figlio che per la prima volta ha presentato a tutti portandolo con se a Verissimo. Silvia però, per tutta l’intervista ha cercato di carpire delle informazioni, senza ottenere alcun risultato. La Satta ad un certo punto è apparsa anche in difficoltà, ma avrebbe continuato a dire “Non ho niente da dire”.