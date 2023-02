Che tempo che fa, Marisa Laurito infastidita da Fabio Fazio: “Se me lo dicevi rimanevo a casa”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Marisa Laurito ospite insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo di Che tempo che fa. Ecco cosa è accaduto in studio.

Nella serata di ieri, domenica 12 febbraio 2023 è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Quest’ultimo proprio ieri ha avuto modo di intervistare tre grandi donne del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema italiano. Parliamo di Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo. Le tre hanno preso parte alla puntata del noto programma di Rai 3 per presentare la seconda stagione di Quelle brave ragazze, che per chi non lo sapesse è un format davvero molto divertente che andrà in onda su Sky Uno ed anche su Now in streaming proprio in questo mese di febbraio. Ad ogni modo, l’intervista alle tre grandi donne è stata davvero esilarante. Non sono passate inosservate alcune risposte e frasi di Marisa Laurito la quale ha fatto intendere di essere invidiosa di Sandra Milo. Ma cosa è accaduto?

Che tempo che fa, il conduttore ospita Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo

Nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio andata in onda ieri domenica 12 febbraio 2023, il conduttore ha avuto modo di intervistare tre grandi donne. Come abbiamo già anticipato, si tratta di Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo, le quali si sono sedute al tavolo della nota trasmissione, per raccontare diverse curiosità al conduttore. Dalle immagini e dai racconti delle tre, sembra che si siano proprio tanto divertite durante la registrazione delle varie puntate del format.

Quelle brave ragazze, le tre donne presentano la seconda stagione del format

Sono state impegnate in diverse sfide ed hanno viaggiato in lungo e in largo, arrivando anche in Francia, spostandosi tra Montecarlo ed il Sud del paese. Fabio Fazio avrebbe dato spazio a tutte e tre, ma si sarebbe focalizzato per lo più su Sandra Milo, che a breve compirà 90 anni. Marisa però ha notato il fatto che il conduttore avesse occhi solo per la collega e glielo ha fatto proprio notare.

Laurito invidiosa della Milo dopo l’ennesima domanda di Fazio, ecco cosa è accaduto

Dopo l’ennesima domanda di Fazio per la Milo, la Laurito avrebbe detto“Vabbé però se tu volevi fare un’ìntervista a Sandra Milo ce lo dicevi e stavamo a casa. Fabio si sta rivolgendo solo a lei, quando c’è lei scompariamo!”. A quel punto, Fazio avrebbe risposto per le rime dicendo “Io voglio conquistarla, voglio vedere se riesco a recuperare visto che lei ha detto solo sotto i 50 anni!”. Marisa Laurito però avrebbe continuato dicendo ancora “Allora ce l’hai una domanda per noi?”. Insomma, sembra proprio che con queste domande Marisa abbia dimostrato di essere un pò invidiosa di Sandra Milo. Ma è davvero così?