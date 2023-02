Sanremo 2023, Fiorello commenta il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, la battuta fa esplodere il web

0 SHARES Condividi Tweet

Rosario Fiorello nel corso della finale di Sanremo 2023 è intervenuto per commentare il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e ha colto l’occasione per rivolgersi direttamente al Direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

Il Festival di Sanremo 2023 si è concluso lo scorso sabato 11 febbraio ma nonostante ciò se ne continua ancora a parlare. Nello specifico continua a far discutere il bacio che sul palco del Teatro Ariston si sono scambiati Rosa Chemical e Fedez, e a proposito del quale si è anche espresso durante la diretta della serata l’amatissimo Rosario Fiorello. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dallo showman?

Il commento di Fiorello sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Durante la finale del Festival di Sanremo 2023, evento che ha visto trionfare Marco Mengoni, è intervenuto nel corso della diretta Instagram l’amatissimo showman Rosario Fiorello che non ha potuto fare altro che ironizzare su quanto visto nel corso della puntata. Dopo aver definito proprio la finale una puntata serena e tranquilla ecco che ha proseguito affermando “Vi siete guadagnati la prima pagina dell’Avvenire domani”. E a proposito del bacio che si sono scambiati a grande sorpresa Rosa Chemical e Fedez ecco che Fiorello ha fatto ironia invitando il pubblico ad immaginare la scena non con Fedez ma con gli artigiani della qualità seduti sul divano, precedentemente comparsi in vari momenti insieme ad Amadeus.

Le parole dello showman rivolte a Stefano Coletta

Ma ad un certo punto Rosario Fiorello ha pensato bene di menzionare anche Stefano Coletta, Direttore di Rai 1 dal 2020, presente al Teatro Ariston seduto in prima fila. Fiorello ha chiesto ad Amadeus di poter vedere inquadrato il Direttore affermando “Fatemelo vedere per l’ultima volta”. Non ha potuto poi non cogliere l’occasione per ironizzare su quanto accaduto nel corso della seconda serata quando Fedez si è esibito a gran sorpresa portando un testo inedito, un freestyle, che ha fatto tanto discutere. A tal proposito Fiorello ha chiesto a Coletta se avesse controllato precedentemente i testi di Gino Paoli, che si era appena esibito sul palco come ospite del Festival. Insomma, Fiorello come al solito non ha avuto timore di esprimere il suo pensiero ovviamente sempre in modo ironico ed infatti alle sue battute il pubblico in sala ma anche quello a casa non ha potuto fare altro che ridere.

La reazione di Chiara Ferragni al bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Ma invece come ha reagito Chiara Ferragni al bacio tra l’artista in gara e il marito? La celebre influencer, presente sul palco come co-conduttrice del Festival al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, non sembrerebbe aver preso bene quanto visto. E rivolgendosi a Fiorello ha voluto precisare di avere anche lei diritto “a un limone duro”.