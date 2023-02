Domenica in, Ultimo gela i giornalisti dopo come si sono comportati con lui in sala stampa

0 SHARES Condividi Tweet

Ultimo si esibisce per primo a Domenica in, in diretta dal teatro Ariston. Il cantante ignora completamente i giornalisti, forse per quanto accaduto in sala stampa?

Puntata speciale quella di ieri di Domenica in di ieri, in diretta dal teatro Ariston dove si sono esibiti tutti i cantanti che sono stati in gara al Festival di Sanremo. Il primo ad approdare sul palco è stato Ultimo, il giovane artista che ha ottenuto un altro grande successo quest’anno, piazzandosi al quarto posto. Il giovane si è esibito live e poi ha chiacchierato con Mara Venier, ignorando completamente i giornalisti presenti. Ma per quale motivo?

Ultimo in arte, il cui vero nome è Nicolò Moriconi nella giornata di ieri si è presentato per primo alla puntata speciale di Domenica in condotta da Mara Venier direttamente dal teatro Ariston di Sanremo. L’artista si è classificato quarto a questa edizione del Festival appena terminata e nella puntata di ieri di Domenica in ha deciso di esibirsi live, con il suo pianoforte.

Subito dopo essersi esibito poi, il cantante avrebbe scambiato qualche battuta con Mara Venier, parlando nello specifico del duetto con Eros Ramazzotti, svelando di averlo anche sentito in privato e di avere con lui proprio un gran bel rapporto. “Una grande emozione, con lui c’è stato un clima di festa, abbiamo un rapporto vero”, ha dichiarato Niccolò Moriconi. Quest’ultimo ci ha tenuto poi a ringraziare il pubblico, tutti i suoi fan che lo hanno supportato.

Ciò che non è passato inosservato è stato il fatto che il cantante abbia completamente ignorato i giornalisti. Sarà per quello che è accaduto in sala stampa? Sembra che proprio durante la puntata del Festival, infatti, Ultimo fosse finito tra i primi 5 finalisti, ma quando è stata annunciata la quarta posizione, molti giornalisti avrebbero esultato. Questa cosa è arrivata all’orecchio di Ultimo che molto probabilmente ha deciso di non aver un dialogo con nessuno di loro proprio per questo motivo.