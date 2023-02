Domenica in, Selvaggia Lucarelli senza freni: “La Venier mi ha invitata ma io non andrò, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Anticipazioni sulla nuova puntata di Domenica in di oggi domenica 12 febbraio. Selvaggia Lucarelli assente, diffida per la Rai per non ospitare Blanco.

Nella giornata di oggi, come di consueto andrà in onda la puntata di Domenica in, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Mara Venier. La puntata sarà speciale perchè andrà in onda direttamente dal teatro Ariston di Sanremo e tutti i cantanti in gara si esibiranno ancora una volta, compreso il vincitore Marco Mengoni con il suo brano intitolato Due vite. Ad ogni modo, ci sarà una grande assente, ovvero Selvaggia Lucarelli, la giornalista che in genere è stata sempre presente alla puntata di Domenica in dopo Festival. Ma come mai? C’è anche una grande novità, ovvero il fatto che Blanco non potrà prendere parte alla puntata, dopo la diffida arrivata alla Rai. Ma cosa sta accadendo?

Domenica in, anticipazioni di oggi domenica 12 febbraio 2023

Nella giornata di oggi, domenica 12 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Domenica in direttamente dal Teatro Ariston, dove i cantanti in gara all’ultima edizione del Festival si esibiranno di nuovo con i loro brani. Stando ad alcune anticipazioni date da Tv Blog, sembra che oltre ai 28 big che hanno cantato al Festival, ci saranno anche degli ospiti, come Alberto Matano e Pino Stramboli. Ci saranno ancora Ornella Muti, Chiara Francini che è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo di quest’anno ed infine il comico Alessandro Saini.

Gli ospiti presenti in studio, i giornalisti e la grande assente Selvaggia Lucarelli

Tanti i giornalisti presenti, come Marinella Venegoni, Paolo Giordano, Alvaro Maoretti, Andrea Laffranchi, Luca Dondoni, Laura Rio, Emanuela Castellini e Cinzia Marongiu. Chi non sarà tra il parterre dei giornalisti è lei, Selvaggia Lucarelli, forse la più attesa. E’ stata la stessa a spiegare il motivo della sua assenza.“Domani non sarò a Domenica In, come spesso accade post Sanremo. Ringrazio Mara per l’invito, ma la fase trattative è stata un po’ lunga e avevo troppo lavoro per il giornale. Ho dovuto rinunciare”. Queste le parole di Selvaggia scritte su Instagram, la quale ha aggiunto “Vi guarderò da casa”.

Blanco non potrà partecipare, in Rai arriva una diffida

Altra novità sarà la mancanza di Blanco che era stato invitato direttamente da Mara Venier. Ad ogni modo, nelle scorse ore è arrivata, da parte dell’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, una diffida per la Rai. “L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco a ‘Domenica In’, dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato da Mara Venier a prendere parte domani alla trasmissione”. Questo quanto si legge nella nota, dove l’Associazione aggiunge che una partecipazione di Blanco a Domenica sarebbe di certo grave ma anche pericolosa.