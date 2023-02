Sanremo, dalla platea si alza un urlo per Elodie: “Mi vuoi sposare?”, la risposta di Andrea Iannone è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie riceve una proposta di matrimonio da qualcuno seduto in platea al Teatro Ariston. La replica di Iannone, il fidanzato, è stata sorprendente.

Elodie, la famosa cantante romana che abbiamo avuto modo di conoscere anni fa ad Amici, è stata una delle protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo. L’ex allieva della scuola più ambita d’Italia, si è presentata sul palco dell’Ariston davvero in splendida forma, sempre molto sensuale e bellissima, dimostrando anche di avere una bellissima voce. Proprio nella serata di ieri però, la cantante appena salita sul palco dell’Ariston per la sua esibizione, è stata raggiunta da un urlo proveniente dalla platea che ha lasciato tutti davvero senza parole. Ma cosa è accaduto e quale è stata la reazione del fidanzato Andrea Iannone?

Elodie sempre più sensuale al Festival di Sanremo

Elodie è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2023, dove ha conquistato tutti con il suo grande fascino e con la sua sensualità. Nel corso dell’ultima serata del Festival, la cantante che ha portato il brano Due, pare che abbia ricevuto una richiesta piuttosto particolare, proveniente direttamente dalla platea. Ad un certo punto, infatti, subito dopo il suo arrivo sul palco, dalla platea qualcuno avrebbe urlato dicendo

Dalla platea una proposta di matrimonio per la cantante romana

“Elodie, mi vuoi sposare?”. Inevitabilmente, dopo aver ricevuto questa richiesta la cantantesi è messa a ridere e poi ha iniziato a cantare. Sui social il video è diventato virale nel giro di pochi istanti ed è partito l’hashatag#Elodiemivuoisposare. In tanti hanno commentato l’accaduto, uno tra tutti il fidanzato della cantante Andrea Iannone. Quest’ultimo ha commentato un post pubblicato da Trash Italiano su Instagram, ovvero una foto di Eodie con l’hashtag sopra citato.

La risposta a sorpresa del fidanzato Andrea Iannone

Il pilota a sorpresa ha commentato scrivendo “Pensati libera”, una citazione che è diventata famosa dopo che Chiara Ferragni ha sfoggiato una stola con questa scritta nel corso della prima serata al Festival. Una battuta che non è piaciuta a molti, visto che in qualche modo Iannone avrebbe lasciato libera la fidanzata di sposarsi con “un’altra persona che non fosse lui”. Sicuramente sarà stata una battuta ironica e sarcastica, visto che i due stanno insieme da diversi mesi ormai e sembra che siano molto innamorati.