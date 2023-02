C’è posta per te, Sabrina Ferilli diserta il Festival per non tradire l’amica Maria De Filippi, il post che scrive spiega tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli nella serata di sabato decide di disertare il Festival e di supportare Maria De Filippi e posta una Instagram stories piuttosto importante.

Nella serata di ieri, sabato 11 febbraio 2023 è andata in scena la finale del Festival di Sanremo, con la vittoria di Marco Mengoni. Tuttavia, in contemporanea su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Quest’anno la Rai ha deciso di non cambiare la programmazione dei Canali in occasione della settimana di Sanremo e così sono regolarmente andate in onda le puntate del Grande fratello vip e di C’è posta per te, anche i risultati non sono stati soddisfacenti, come era prevedibile.

Festival di Sanremo contro C’è posta per te sabato 11 febbraio

Una sfida all’ultimo sangue quella tra Il Festival di Sanremo e C’è posta per te, che ha visto vincitore il primo con oltre 12 milioni di telespettatori ed uno share di quasi il 67%. Chi non ha abbandonato Maria De Filippi è stata la sua grande amica, Sabrina Ferilli che ha voluto farlo sapere tramite un post che ha diffuso su Instagram.

Maria e il grande supporto da parte di una grande amica

Grande sfida sabato sera tra il Festival di Sanremo e C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Nonostante quest’ultimo sia uno dei programmi più amati e più seguiti di sempre, ieri sera i telespettatori hanno molto probabilmente preferito seguire la finale del Festival. Chi invece non ha “tradito” Maria è stata la sua grande amica, la famosa attrice Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli diserta il Festival e guarda C’è posta per te e pubblica un post su Instagram

Le due sono molto amiche e questo non è di certo una novità. Hanno avuto modo di lavorare insieme in diversi programmi televisivi, uno tra tutti Tu si que vales, ma sono anche tanto legate e amiche e si sentono ogni giorno. L’attrice, così, in questa serata davvero speciale ha voluto supportare la sua amica e lo ha voluto far sapere a tutti quanti. Così, su Instagram ha pubblicato una storia, scrivendo “Amo gli Apache, ho sempre tifato per loro! Daje Geronimo”. Insomma, Sabrina quest’anno ha disertato la finale di Sanremo, per supportare e appoggiare la sua amica.