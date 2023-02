Sanremo, tra Chiara Ferragni e Fedez momenti di grande tensione durante la pubblicità, interviene Amadeus, il video di quei momenti è virale

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, Chiara Ferragni e il marito finiscono per litigare e sui social si diffonde il video.

Nella serata di ieri sul palco dell’Ariston è accaduto praticamente di tutto. Si sono esibiti tutti e 28 i cantanti in gara, e poi ancora tanti ospiti anche internazionali come i Depeche Mode. Ad ogni modo, uno dei protagonisti della serata è stato proprio lui, Fedez, il marito di Chiara Ferragni che come ben sappiamo, è stata la madrina di questa edizione del Festival e proprio ieri sera era presente sul palco come co-conduttrice di Amadeus, al fianco anche di Gianni Morandi. Proprio Chiara si è resa protagonista di un momento piuttosto “privato”, visto che ha “litigato” con il marito dopo quanto accaduto con Rosa Chemical. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo 2023, Fedez e Chiara Ferragni litigano sul palco

Durante la puntata finale del Festival di Sanremo di ieri, sabato 11 febbraio, la co-conduttrice Chiara Ferragni ed il marito Fedez sono finiti per litigare. Nel corso della serata sui social ha iniziato a circolare un video “rubato” nel dietro le quinte, che mostrava proprio Chiara piuttosto furiosa circondata da Amadeus ed altri operatori, ed un Fedez che dal palco andava verso la moglie.

Rosa Chemical trascina Fedez sul palco dell’Ariston e lo bacia sulla bocca

Ovviamente dal video non si è capito cosa i due stessero dicendo, ma Chiara gesticolava ridendo anche in modo beffardo. Molto probabilmente Chiara non ha gradito quanto accaduto poco prima sul palco, ovvero il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, il cantante in gara. Quest’ultimo, infatti, quasi sul finire della sua esibizione è sceso dal palco, ha raggiunto il marito della Ferragni che era seduto in prima fila e dapprima gli ha twerkato addosso e poi lo ha prepotentemente trascinato sul palco, baciandolo sulla bocca.

Chiara furiosa per il bacio

Qualcuno ha ipotizzato che si sia trattato di una gag preparata a dovere e non spontanea, ma ovviamente non possiamo avere certezza alcuna di questa cosa. Quello che è certo è che Chiara non sembra aver gradito quanto accaduto, anche per la sua posizione in questo Festival di Sanremo. Chissà che magari i due non ne parlino in qualche diretta Instagram, per fare chiarezza sull’accaduto.