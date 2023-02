Domenica in, Anna Oxa diserta e Mara Venier senza freni dice quello che pensa: “Ve lo assicuro”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 l’ospite più atteso di Domenica in. Anna Oxa ha disertato l’invito e Mara lancia una frecciatina.

Nella giornata di oggi è andata in onda una puntata speciale di Domenica in direttamente da teatro Ariston, condotta ovviamente da Mara Venier. E’ stata una puntata davvero ricca di grandi emozioni, a cominciare dal momento in cui è salito sul palco il vincitore, ovvero Marco Mengoni che si è esibito ancora una volta con il brano Due vite che sta avendo un successo davvero strepitoso. Proprio durante l’intervista a Marco Mengoni, la conduttrice Mara Venier ha fatto una rivelazione, ovvero il fatto che un’arista avesse negato la sua partecipazione alla puntata. Stiamo parlando di Anna Oxa. Ma per quale motivo la cantante ha disertato?

Mara Venier, puntata speciale di Domenica in dal teatro Ariston

Mara Venier ha condotto una puntata davvero speciale di Domenica in, direttamente dal palco dell’Ariston, dove ha incontrato tutti i big che hanno preso parte all’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Marco Mengoni, il vincitore del Festival, è stato ovviamente il cantante più atteso ed ha regalato ancora una volta tante emozioni sul palco dell’Ariston. Il cantante avrebbe raccontato anche un aneddoto molto curioso, riguardo la scorsa notte quella della vittoria. Mengoni avrebbe infatti raccontato di essersi messo a scrutare il premio ricevuto, la Palma, contando le foglie e scoprendo che sono 27, un pò come i big in gara che quest’anno sono stati 28.

Marco Mengoni ospite speciale della puntata, la rivelazione

“Per me è stato un onore far parte di questo cast, grazie ad Amadeus. Questa notte mi sono preso la briga di contare le foglie della palma di Sanremo. Sono 27, eravamo 28 in gara, non è un caso, credo che questo premio sia un po’ di tutti noi che abbiamo fatto uno spettacolo piaciuto al pubblico”. Queste le parole del cantante, il quale ha anche confermato che adesso lo sguardo è per l’Eurovision song contest.

Mara e la stoccata ad Anna Oxa che ha disertato l’invito a Domenica in

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nel corso della chiacchierata con il vincitore, Mara abbia fatto una confessione ovvero il fatto che Anna Oxa è stata l’unica artista a non accettare l’invito a Domenica in. “Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima”, ha detto la conduttrice. “Sarà stata stanca, sono stati giorni duri, non so”, ha risposto Mengoni cercando di stemperare un pò la tensione. Mara però avrebbe replicato dicendo “Siamo tutti stanchissimi, ti assicuro che sono stanca morta”. A quel punto, anche Mengoni ha confessato di essere piuttosto stanco, anche se molto felice “Io sono andato a dormire alla sette, sveglia alle undici per la conferenza stampa”.