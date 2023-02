Amici 22, Tiziano Ferro messo in imbarazzo e lui: “Non avevo capito che stavamo a “Uomini e donne”, la De Filippi gli chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi imbarazzata ad Amici 22, gaffe clamorosa su Tiziano Ferro. Ecco cosa è accaduto.

Nel pomeriggio di oggi domenica 12 febbraio è andata in onda un’altra puntata di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi che per l’occasione ha ospitato Tiziano Ferro. Per la gara di canto, infatti, la conduttrice ha voluto nel suo programma uno dei cantanti più importanti della musica italiana, ovvero Tiziano Ferro. Ad un certo punto, però, sembra che la conduttrice si sia resa protagonista di una gaffe proprio con il cantante di Latina. Ma cosa è accaduto?

Amici di Maria De Filippi, ospite Tiziano Ferro

Nel corso della puntata di oggi, domenica 12 febbraio, di Amici di Maria De Filippi in studio è arrivato proprio lui, uno degli artisti più importanti della musica italiana, ovvero Tiziano Ferro. Ci sono stati diversi momenti in cui Tiziano Ferro ha avuto la lucidità di uscire da alcune situazioni imbarazzanti, uno di questi quello in cui Megan si era dichiarata al cantante. Il vero momento imbarazzante è accaduto dopo con Garrison, che era presente in studio in qualità di giudice di ballo.

Garrison gaffe su Tiziano, imbarazzo in studio

La conduttrice ad un certo punto si sarebbe resa conto del fatto che Garrison fissava il cantante con “gli occhi a cuoricino” e Maria pensando che il collega fosse ammaliato dalla bravura gli avrebbe dato la parola. A sorpresa Garrison invece, rivolgendosi a Tiziano gli avrebbe detto “Ma perchè sei sposato?”, ed è stato subito gelo in studio.“Io sono entrato qui da cantante ed esco con una moglie, un marito. Non avevo capito fosse Uomini e Donne”, questa la risposta di Tiziano.

Maria imbarazzata si scusa con Tiziano

A quel punto, la stessa Maria imbarazzata avrebbe detto “Mi dispiace lui è così. Scusaci”. Ad ogni modo, nel corso della sua ospitata poi l’artista ha dato tanti consigli agli allievi della scuola e pare che tra le tante esibizioni abbia detto di essere rimasto piuttosto stupido da Federica.“Sono scioccato dalla capacità di tradurre questa canzone e di interpretarla”, avrebbe detto Tiziano.