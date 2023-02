Amici, Arisa scoppia a piangere e poi se la prende con Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa scoppia a piangere ad Amici e si lascia andare ad uno sfogo contro Amadeus. Ecco cosa è accaduto.

Arisa è una delle cantanti italiane più amate degli ultimi decenni. L’abbiamo vista al Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston, per la serata delle cover, dove ha duettato con Gianluca Grignani. Ad ogni modo, la cantante attualmente è impegnata su Canale 5 nel programma Amici di Maria De Filippi, dove veste i panni della professoressa di canto. Nel corso della puntata che è stata trasmessa oggi pomeriggio, domenica 12 febbraio su Canale 5, l’artista pare che si sia lasciata andare ad uno sfogo del tutto inaspettato. Ma cosa è accaduto?

Amici 22, Arisa canta su insistenza di Maria e poi scoppia a piangere

Arisa, nel corso della puntata di oggi di Amici 22 si è resa protagonista di uno sfogo. E’ stata una puntata davvero molto impegnativa ed anche parecchio emozionante, per via anche della presenza di Tiziano Ferro. Ad ogni modo, sono stati tre gli allievi che hanno dovuto affrontare una gara d’improvvisazione proprio sul brano Let it be.

Arisa si lascia andare ad uno sfogo

Al termine dell’esibizione, poi, la conduttrice avrebbe chiesto ad Arisa se volesse cantare la canzone con due di loro, Angelica e Federica, ma Arisa avrebbe detto di non sentirsela. Alla fine poi però Maria sarebbe riuscita a convincerla e dopo l’esibizione, la cantante sarebbe scoppiata a piangere. Arisa si è lasciata andare ad uno sfogo, dicendo che questo per lei è un momento difficile, dicendo ancora che purtroppo la sua carriera sta attraversando un momento down.“Sono 2 anni che non mi prende a Sanremo”, queste le parole di Arisa che ha avuto uno sfogo su Amadeus.

Le parole contro Amadeus, poi tutti cercano di rincuorarla

Anche Tiziano Ferro, presente in studio le ha fatto i complimenti ed ha cercato di rincuorarla, ma lei avrebbe continuato con il suo sfogo. “A volte mi sento una me*da. Non mi sento così all’altezza, lo dico con molta onestà”. Insomma, un momento difficile quello che Arisa sta vivendo ma fortunatamente il suo impegno ad Amici le permette di non abbattersi del tutto. “Il talento non è una questione di moda. Noi non ti abbiamo beccato, ti abbiamo cercato”, ha stroncato la conduttrice, parole alle quali si sono aggiunte quelle di Zerbi che in riferimento all’esclusione da Sanremo ha detto “Ma sti ca**i, che ca**o te ne frega”.