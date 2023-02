Festival di Sanremo 2023, Madame rompe il silenzio sulla lite con Anna Oxa

0 SHARES Condividi Tweet

Madame nelle scorse ore ha raccontato la sua verità sulla presunta lite con Anna Oxa rivelando che in realtà nel corso delle diverse serate non si sono mai viste e non hanno mai litigato.

Si è tanto parlato nel corso degli ultimi giorni della presunta lite, nata dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023, tra le cantanti Anna Oxa e Madame. Proprio quest’ultima che in un primo momento aveva deciso di mantenere il silenzio ecco che nelle scorse ore ha scelto di intervenire sulla questione svelando la sua verità. Ma vediamo nello specifico quanto affermato.

Presunta lite dietro le quinte di Sanremo tra Madame e Anna Oxa

Tante sono state le polemiche nate nel corso delle diverse serate del Festival di Sanremo, e una di queste ha visto come protagoniste due artiste in gara ovvero Anna Oxa e Madame. Nello specifico stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni tra le due donne sembrerebbe essere nata una lite ed il tutto sarebbe nato in seguito alle parole espresse dalla Oxa e rivolte a Madame. Quest’ultima, sempre secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe aver risposto alimentando la discussione. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? Il primo ad intervenire è stato il team di Anna Oxa e di preciso il suo legale Milly Milano. Ma nelle scorse ore anche Madame ha scelto di raccontare la sua verità.

La smentita del team di Anna Oxa

Nello specifico l’avvocato di Anna Oxa Milly Milano ha scelto di commentare la vicenda condividendo una fotografia dell’artista insieme a uomini e donne della Polizia. E ha scritto che mentre alcune fanpage erano impegnate a “vomitare fango diffamando la signora Oxa ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa…” quest’ultima era impegnata a conversare con le forze dell’ordine. E ha colto l’occasione per parlare addirittura di violenza nei confronti di una donna.

La rivelazione di Madame sulla lite con Anna Oxa

Finito il Festival di Sanremo anche Madame ha scelto di raccontare la sua verità su quanto successo. A tal proposito ha voluto chiarire, tramite il suo profilo Twitter, che con Anna Oxa non è successo assolutamente niente sottolineando inoltre “non ci siamo neanche mai viste”. Nei confronti della Oxa e del suo brano ha poi espresso delle parole molto belle e ha colto quindi l’occasione per rivelare che quelle emerse nei giorni scorsi altro non erano che delle fake news. Delle false notizie, ha precisato l’artista, divulgate per non si sa esattamente quale motivo. Insomma, tra Madame e Anna Oxa quindi non è nata alcuna tensione .