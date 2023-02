Sanremo 2023, Amadeus durissimo in risposta alle polemiche: “Posso anche andare via”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus nel corso della conferenza stampa post Sanremo ha risposto alle polemiche nate negli ultimi giorni rivelando di non aver problema ad andare via nel caso in cui qualcuno decida di chiederglielo.

Si è conclusa lo scorso sabato 11 febbraio 2023 l’edizione numero 73 del Festival di Sanremo che ha visto trionfare l’amatissimo Marco Mengoni. Ed ecco che proprio Amadeus nel corso della conferenza stampa post Sanremo ha risposto alle domande dei giornalisti e alle polemiche nate nel corso degli ultimi giorni facendo anche alcune rivelazioni sul suo futuro. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La reazione di Amadeus alle polemiche su Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 si è rivelato un grandissimo successo, ancora di più delle precedenti edizioni. Ma nonostante ciò non sono assolutamente mancate le polemiche. E proprio nel corso della conferenza stampa post Sanremo il conduttore e direttore artistico Amadeus ha colto l’occasione per rispondere non solo alle domande dei giornalisti ma anche alle polemiche sopracitate. E proprio a tal proposito ha voluto precisare “Se mi mandano via me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare”.

Il commento del conduttore sul successo ottenuto

Sempre Amadeus ha poi proseguito commentando i successi ottenuti e affermando che se si riesce ad ottenere risultati di questo tipo significa che si ha una certa forza. E ha voluto precisare che un allenatore viene considerato forte fino a quando la squadra vince mentre invece quando la squadra perde anche l’allenatore più forte rischia di essere esonerato. “Se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile” ha commentato Amadeus che ha poi aggiunto che ama portare sempre quello che sente proprio perché occorre sbagliare seguendo le proprie idee. Cosa porta con se di questo Festival? Il conduttore ha risposto che sicuramente l’immagine che con fatica riuscirà a dimenticare è quella legata alla presenza al teatro Ariston del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il selfie fatto poco prima della diretta. Ma non solo, oltre a questo anche la presenza di Benigni e la possibilità di libera espressione fornita agli artisti.

Le parole di Amadeus sulla polemica legata alla classifica

Infine il noto conduttore e direttore artistico ha proseguito rispondendo alla polemica nata per l’assenza di artiste donne nella top 5 della classifica finale. A tal proposito ha voluto precisare che molto probabilmente il pubblico vota considerando semplicemente la canzone. E ha colto l’occasione per chiarire che anche lui quando deve scegliere un brano non tiene in considerazione nulla se non il brano stesso. A proposito di quanto accaduto durante l’esibizione di Rosa Chemical ha invece voluto sottolineare ancora una volta che prevedere quanto succede sul palco non è possibile, e questo perchè agli artisti è offerta la “totale libertà”.