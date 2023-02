Festival di Sanremo 2023, Adriano Celentano lascia tutti senza parole: “A questo punto non posso più tornare in televisione”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriano Celentano nelle scorse ore ha scritto un post su Instagram secondo molti rivolto al Festival di Sanremo 2023, anche se non vi è alcuna citazione diretta.

Adriano Celentano può essere considerato uno degli artisti italiani più amati al mondo ma allo stesso tempo un artista spesso al centro di polemiche e provocazioni. Proprio nel corso delle scorse ore il grande cantautore ha scritto delle particolari parole su Instagram secondo molti rivolte proprio al Festival di Sanremo. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

I complimenti di Adriano Celentano ad Amadeus e Madame

Lo scorso venerdì Adriano Celentano è intervenuto sui social per rivolgere dei complimenti al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 ovvero Amadeus. Il motivo? Essere riuscito a portare in teatro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qualcosa di veramente incredibile mai accaduto prima e che ha lasciato senza parole moltissime persone. Ma non solo ad Amadeus, il noto artista si è voluto complimentare anche con una delle big in gara ovvero la giovanissima Madame indicata come la rivelazione di questo Festival e soprattutto una bravissima artista in grado di portare sul palco non solo buona musica ma anche ottima interpretazione. Nelle scorse ore Celentano è tornato ad esprimersi sui social, ma questa volta le sue parole sono apparse molto diverse. E anche se non ha mai menzionato direttamente il Festival di Sanremo sono stati molti a pensare che in realtà fossero rivolte proprio al noto evento canoro.

Il post social dell’artista

Nelle scorse ore Adriano Celentano è tornato sui social scrivendo un nuovo post. “Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali…Ora è CERTO… Non potrò più tornare in televisione”. Celentano non ha citato direttamente il Festival di Sanremo, considerato il più grande evento canoro italiano, ma a molti il riferimento è apparso piuttosto chiaro. Soprattutto il post sembrerebbe essere legato alle polemiche nate in riferimento all’evento.

Le diverse provocazioni di Celentano sul palco del Teatro Ariston

Adriano Celentano è uno degli artisti italiani più amati e nel corso della sua carriera sono state cinque le volte in cui è salito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo come artista in gara portando in scena anche una serie di provocazione. La prima volta è stato nel 1961 quando ha fatto il suo esordio voltando le spalle alla platea in televisione ma anche a quella televisiva. L’anno successivo è salito ancora una volta sul palco portando con sé una nuova etichetta indipendente ovvero il Clan, ed in questo caso ha agito sfidando le case discografiche. Mentre invece con il brano “Il ragazzo della via Gluck” ha mostrato il suo sostegno alla causa ambientalista quando ancora poco se ne parlava.