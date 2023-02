Domenica in, Alessandro Siani, prima la battuta su Rosa Chemical- Fedez e Chiara Ferragni e poi lascia la Venier senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Siani da un grande spettacolo a Domenica in e dopo la battuta sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez, bacia sulla bocca la conduttrice Mara Venier.

Alessandro Siani, il noto comico napoletano è stato ospite nella giornata di ieri a Domenica in, la puntata speciale che è andata in onda direttamente dal Teatro Ariston. Il comico nel momento in cui ha preso la parola ha fatto tanto divertire i presenti, ma anche tutti i telespettatori che stavano seguendo la puntata ed è stato un vero trionfo. Poi, tutto è esploso nel momento in cui Alessandro si è lasciato andare ad una battuta su Fedez ed il bacio con Rosa Chemical ed ha anche citato Chiara Ferragni. Ma cosa ha dichiarato?

Alessandro Siani ospite a Domenica in da Mara Venier

Alessandro Siani, il noto comico napoletano è stato ospite della puntata di ieri di Domenica in, condotta da Mara Venier ed in onda dal teatro Ariston su Rai 1. Il comico, ha presentato il nuovo film intitolato “Tramite amicizia” che uscirà in tutte le sale cinematografiche il prossimo 14 febbraio, proprio il giorno di San Valentino. Ebbene, l’attore ha anche avuto modo di scherzare e fare una battuta sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco dell’Ariston, al termine dell’esibizione dell’artista di Made in Italy.

Il comico commenta il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e cita Chiara Ferragni

“E‘ stato il Festival dell’Amore, dei fiori e dei limoni, si sono baciati tutti, Elodie con BigMama, Amadeus con Rocio e poi Fedez con Rosa Chemical. Ho immaginato la scena del ritorno in camera di Fedez. La Ferragni con il pigiama lo ha accolto, si è girata ed è uscita la scritta “pensati libero”. Queste le parole di Alessandro che ha fatto divertire davvero tutti quanti, in primis Mara Venier che è stata poi gelata da un gesto inatteso dello stesso Siani. Quest’ultimo, infatti, avrebbe baciato Mara proprio sulla bocca lasciandola completamente senza parole, ma anche piuttosto divertita.

Puntata speciale di Domenica in, tutti gli artisti presenti tranne Anna Oxa

Poi, l’attore ha lasciato l’Ariston perchè pare avesse altri impegni. La puntata è proseguita con tutti gli altri artisti che si sono esibiti a Sanremo, tranne Anna Oxa. Quest’ultima è stata infatti l’unica artistica che non ha accettato l’invito e non si è presentata a Domenica in.