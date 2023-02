Festival di Sanremo, Arisa diretta su Anna Oxa: “Ecco il tentativo che fa lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa su Instagram parla di Anna Oxa, elogiando il suo brano presentato a Sanremo e intitolato Sali. Poi l’avvertimento.

Il Festival di Sanremo è terminato con la vittoria di Marco Mengoni, che in qualche modo era stata già annunciata sin dalla prima serata. Ad ogni modo, sono stati diversi i protagonisti di questa edizione della kermesse più importante d’Italia, una tra tutte Anna Oxa, la quale ha portato sul palco dell’Ariston un brano davvero interessante, intitolato Sali. Nonostante questo, però, la cantante è stata anche parecchio criticata per il suo look, per il brano e per il suo modo di cantare. Chi ha apprezzato invece la cantante è stats Arisa che tra l’altro ha preso parte al Festival, in occasione della serata delle cover, duettando con Gianluca Grignani. La cantante si è espressa sui social e nello specifico su Instagram, ma cosa ha riferito?

Tutti hanno parlato del Festival di Sanremo 2023, terminato con la vittoria di Marco Mengoni. Ad ogni modo, oltre al vincitore sono stati altri i protagonisti di questa edizione del Festival, una tra tutti Anna Oxa. Di lei ne hanno parlato veramente in tanti, alcuni elogiandola, altri criticandola.

Tra chi le ha riservato solo degli elogi c’è lei, Arisa, la cantante che su Instagram ha espresso il suo parere. La cantante, che attualmente è impegnata ad Amici di Maria De Filippi come coach di canto, ha voluto esprimere due parole di elogio nei confronti di Anna Oxa e della sua esibizione al Festival di Sanremo.

“A me piace. Per lo meno fa il tentativo di sensibilizzare le coscienze delle persone, piuttosto che lasciarsi andare al nulla assoluto del vale tutto e nessuno dice niente. Queste le parole di Arisa, la quale ha sottolineato il fatto che a parer suo la cantante di Un’emozione da poco di certo con il suo brano ha cercato di fare un nobile lavoro, ovvero sensibilizzare le coscienze dei telespettatori.