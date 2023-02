Fedez e Chiara Ferragni, dopo Sanremo finalmente una foto insieme ma i volti sono tiratissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle scorse ore sono state condivise sui social le prime immagini di Chiara Ferragni e Fedez insieme dopo il Festival di Sanremo, e molti hanno notato tra i due un clima abbastanza teso.

Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Sanremo e Fedez e Chiara Ferragni continuano a trovarsi al centro gossip a causa di quanto successo sul palco del Teatro Ariston. Nelle ultime ore stanno circolando le prime immagini della coppia dopo il Festival e sono molti a porsi delle domande. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi?

Da quando lo scorso sabato 11 febbraio Fedez sul palco del Teatro Ariston ha baciato il cantante Rosa Chemical non si fa altro che parlare della presunta crisi nel matrimonio con la moglie Chiara Ferragni. Si è infatti subito parlato di un presunto litigio tra i due che sembrerebbe aver avuto luogo proprio dietro le quinte del Festival. E ad alimentare ancora di più il dubbio che effettivamente qualcosa tra i due possa non andare più bene come prima è il silenzio social degli ultimi giorni. I Ferragnez sono stati sempre molto attivi sui social e hanno sempre mostrato ai loro followers momenti di normalità in famiglia insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Da sabato però Fedez è praticamente sparito dai social mentre invece la Ferragni ha condiviso diverse immagini del Festival e alcune fotografie in compagnia dei suoi bambini. E in nessuna di queste immagini è mai comparso il marito.

Le prime immagini insieme dopo Sanremo

Nelle scorse ore però nuove immagini della coppia sono state pubblicate dal sito Whoopsee. Immagini nelle quali è possibile vedere Chiara Ferragni e Fedez per la prima volta insieme dopo Sanremo, e precisamente nel giorno di San Valentino. La coppia è stata fotografata in pieno centro a Milano davanti ad un portone. Ma a non passare inosservata è stata proprio l’espressione dei due. La Ferragni infatti in diverse fotografie è stata immortalata mentre guardava il cellulare mentre invece il marito Fedez manteneva uno sguardo basso.

I commenti social

Sono in tanti a chiedersi se le polemiche legate al Festival di Sanremo possano in qualche modo aver compromesso la serenità della coppia. E proprio le fotografie pubblicate nelle scorse ore da Whoopsee hanno alimentato ancora di più i dubbi. Infatti se da una parte sono stati in molti a commentare sostenendo addirittura che il portone inquadrato nelle fotografie potrebbe essere quello di uno studio legale ecco che sono molti altri a credere che in realtà quella messa in atto da Fedez e Chiara altro non è che una strategia attraverso la quale far parlare della loro storia. Ma, dove sta la verità? Al momento non sembrerebbe essere chiaro per cui occorrerà attendere che siano i due a chiarire la situazione.