La vita in diretta, Enzo Iacchetti ospite parla senza freni “Cosa voglio ancora dalla vita”

Enzo Iacchetti a La vita in diretta, ecco la rivelazione a sorpresa su Rai 1. Matano saluta Antonio Ricci.

Enzo Iacchetti è uno dei conduttori più amati di tutti i tempi, il quale da molti anni condivide con Ezio Greggio il bancone di Striscia la notizia. Enzo vanta una carriera davvero incredibile non soltanto in tv, ma anche al cinema e soprattutto teatro. Ebbene, tra gli ospiti della puntata de La vita in diretta della puntata di ieri mercoledì 15 febbraio 2013 c’è stato proprio lui, il quale è intervenuto proprio sul finire della trasmissione, nello spazio dedicato all’intrattenimento. Ma cosa ha raccontato il conduttore di Striscia la notizia, nel programma di Alberto Matano?

Enzo Iacchetti ospite speciale de La vita in diretta

Enzo Iacchetti, uno dei conduttori storici di Striscia la notizia, nella giornata di ieri mercoledì 15 febbraio 2013 è stato ospite nel salotto de La vita in diretta, da Alberto Matano. Durante la chiacchierata con il conduttore, Iacchetti sembra aver parlato della sua carriera e soprattutto degli esordi e lo ha fatto dopo aver rivisto un video che è stato mandato in onda direttamente dalla regia. “Cosa voglio fare ancora nella vita? Recuperare tutte le cose che non ho fatto quando sono stato troppo impegnato con il lavoro”, queste le parole di Enzo Iacchetti.

Matano stuzzica Iacchetti che parla dell’inizio della sua carriera

Quest’ultimo poi avrebbe aggiunto “Ho ancora 6 meraviglie da vedere nel mondo“. Poi, con ironia il conduttore sembra aver fatto una precisazione, ovvero “Sembro vecchio ma non lo sono, posso farlo con calma”. A quel punto, poi, Alberto Matano parlando con il suo ospite avrebbe detto “Mi hai raccontato che hai iniziato proprio in Rai”. Iacchetti non ha potuto che confermare il fatto che negli anni Ottanta abbia iniziato proprio a lavorare nella Tv di Stato.“Non abbiamo, ovviamente, i video dei tuoi successi a Mediaset, ma possiamo vedere tutte le cose che hai fatto qui in Rai”, avrebbe detto Matano sorridendo e mandando in onda alcuni video proprio su alcuni momenti davvero molto significativi della sua carriera in Rai.

Matano saluta Ricci in diretta tv

“Poi sono andato dall’altra parte (a Mediaset, ndr.), prima ho lavorato con Maurizio Costanzo e successivamente sono approdato a Striscia la notizia“, ha specificato poi Enzo. A sorpresa poi, il conduttore de La vita in diretta avrebbe salutato in diretta Antonio Ricci.