Bella Mà, Lorena Bianchetti gelata da Diaco “Ti trovo invecchiata”, momenti di grande imbarazzo poi la Bianchetti gli risponde a tono

Lorena Bianchetti ospite a Bella Mà da Pierluigi Diaco. La conduttrice gelata da una battuta al veleno del conduttore.

Pierluigi Diaco è uno dei conduttori più discussi di sempre, soprattutto nell’ultimo periodo dopo quanto accaduto nello studio di Bella Mà. Ricordiamo quando, qualche giorno fa, durante una puntata del suo programma Pierluigi ha rimproverato una signora colpevole di aver detto una parolaccia in onda. Per i suoi modi poco carini, il conduttore è stato parecchio criticato. Ad ogni modo, nel corso della giornata di ieri, il conduttore ha ospitato Lorena Bianchetti, la conduttrice di A sua immagine e ancora prima di iniziare l’intervista, pare che la conduttrice sia rimasta piuttosto gelata dalle parole di Diaco. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Pierluigi Diaco a Bella Mà ospita la conduttrice Lorena Bianchetti

Nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, andata in onda mercoledì 15 febbraio, Pierluigi Diaco ha ospitato Lorena Bianchetti. Ebbene, la conduttrice di A sua immagine, poco prima di iniziare l’intervista è rimasta gelata dal conduttore che ha mandato in onda una clip introduttiva sugli anni passati e senza alcuna remora avrebbe detto “Ho visto che ti guardavi attentamente, tu come ti vedi? Io ti trovo invecchiata”.

Diaco da “della vecchia” alla Bianchetti, lei parecchio in imbarazzo

La conduttrice sarebbe rimasta davvero senza parole, ed anche visibilmente imbarazzata.“È vero ma mi piaccio di più ora. C’è più esperienza che ha portato più consapevolezza”, ha aggiunto la Bianchetti che ha sottolineato il fatto di non essere ricorsa alla chirurgia plastica e di non voler assolutamente ricorrerci. “Mi son vista grassa. Tra i mie peccati c’è la gola”; ha aggiunto la conduttrice.

La conduttrice senza parole, poi la confessione

Ad ogni modo, sembra che la conduttrice parlando dei diversi programmi da lei condotti, tra cui anche Domenica in, sembra aver voluto fare un invito a tutti coloro i quali vorrebbero fare il suo mestiere.“Mi sento una donna realizzata e felice che ha lottato per inseguire il proprio sogno ed a tutti coloro che vogliono seguire il nostro lavoro dico di fare la gavetta perché è la parte migliore“. Queste le parole della Bianchetti che riguardando l’intervista fatta al Papa si è tanto emozionata.