Ornella Vanoni al veleno su Rosa Chemical “O è scemo o è inutile”

Rosa Chemical finisce ancora al centro di una polemica per una gaffe davvero incredibile su Sergio Mattarella. Ma cosa è accaduto?

Torniamo a parlare di Rosa Chemical, ovvero il cantante che ha avuto un grande successo al Festival di Sanremo. Il cantante ha fatto anche tanto parlare per via del bacio dato a Fedez, in occasione del Festival di Sanremo. Ad ogni modo, sembra che il cantante abbia anche commesso una gaffe piuttosto clamorosa sul Presidente della Repubblica, e per questo è stato anche criticato da Ornella Vanoni. Ma cosa ha dichiarato la cantante?

Rosa Chemical uno dei protagonisti del Festival di Sanremo

Rosa Chemical è stato inevitabilmente uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023. Pare che la sua canzone, intitolata Made in Italy abbia avuto un grande successo, ma il cantante continua ad attirare a se delle polemiche. Rosa Chemical è infatti finito al centro delle polemiche per via del bacio dato a Fedez sul palco dell’Ariston. Adesso però, per lui non è finita qui.

Il cantante finisce al centro della polemica per la gaffe su Sergio Mattarella

In queste ultime ore è diventato virale un video dove il 25enne si è reso protagonista di una gaffe. Pare che il tutto sia accaduto durante un’intervista che è andata in onda proprio nell’ultima puntata di Propaganda Live, che è stata realizzata proprio a poche ore dall’esordio al Festival. Il giornalista Diego Bianchi, ad un certo punto avrebbe chiesto al cantante se sapesse chi fosse Sergio Mattarella, che è stato ospite della prima puntata della kermesse canora più importante d’Italia. “So chi è, è un politico italiano“, avrebbe risposto il cantante il quale ha scambiato Mattarella per il Presidente del Consiglio e poi del Senato. Il cantante avrebbe poi detto “Che caz** ne so?”, dando poi finalmente la risposta esatta. Molti sono rimasti piuttosto basiti dalle dichiarazioni di Rosa Chemical che è stato protagonista di una gaffe davvero clamorosa.

I commenti al veleno di Selvaggia Lucarelli e Ornella Vanoni

Tra tutti una nota cantante è rimasta piuttosto scioccata, ovvero Ornella Vanoni. Prima della cantante però, a scagliarsi contro il cantante era stata Selvaggia Lucarelli. “Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy”. Queste le parole della giornalista che ha poi diffuso un video su Twitter con la didascalia “Questo sì che è uno scandalo”. A commentare poi, è stata anche Ornella Vanoni la quale si è andata giù piuttosto pesante.“O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili”.