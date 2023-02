Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio: “Cosa devo fare ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio dopo le parole di Giulia. “Bisogna riflettere sulle priorità della vita”, ecco le parole dell’ex gieffino.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi e la notizia è stata data proprio dall’influencer durante una puntata del Grande fratello vip. Giulia e Pierpaolo stanno insieme da diversi anni, storia nata proprio sotto i riflettori all’interno della casa più spiata d’Italia. L’infliuencer su domanda di Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 13 febbraio, sembra aver confermato le voci circolate proprio sulla presunta crisi tra i due. Le parole di Giulia hanno lasciato tutti abbastanza senza parole. Nelle scorse ore, anche Pierpaolo ha rotto il silenzio sui social. Ma cosa ha riferito?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi

Giulia Salemi e Pierapaolo Pretelli sono in crisi e la notizia è iniziata a circolare qualche giorno fa, confermata poi dalla stessa influencer nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip. La coppia è molto amata dai follower che la seguono proprio dall’inizio, da quando è nata proprio al Grande fratello vip.”Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni“, ha confessato Giulia parlando con Alfonso Signorini il quale le aveva chiesto conferme o smentite sulle indiscrezioni che stavano circolando da qualche tempo.

Pretelli rompe il silenzio e replica alle parole della Salemi

A distanza di qualche giorno, anche Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio dicendo “Bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro”. Molto probabilmente Pierpaolo ha visto la puntata del Grande fratello ed ha ascoltato le dichiarazioni della fidanzata in onda su Canale 5. Ad ogni modo, lo stesso Pierpaolo poi ha è tornato a parlare di questa vicenda piuttosto delicata, ringraziando tutti coloro che hanno avuto un pensiero carino nei loro confronti.

Le parole di Pierpaolo sui social

“Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ,ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni”. Queste le parole di Pierpaolo che ha così risposto a tutti i fan che in questi giorni hanno commentato la notizia della crisi.