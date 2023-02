Fedez accusa Anna Oxa di essere maleducata, la cantante replica e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Oxa a distanza di qualche giorno ha replicato alle accuse di Fedez, il noto rapper il quale aveva dato alla cantante della maleducata.

Si torna a parlare di Fedez e delle sue accuse nei confronti di una grande artista e protagonista del Festival di Sanremo 2023. Stiamo parlando di Anna Oxa, che è stata accusata dal rapper di essere maleducata per il suo atteggiamento tenuto durante le prove al Festival. Il marito di Chiara Ferragni ci è andato giù in modo abbastanza pesante, nel corso di una diretta su Instagram, raccontando un aneddoto accaduto durante le prove. Adesso a distanza di qualche giorno, Anna ha parlato ed ha replicato alle accuse. Ma cosa ha detto la nota artista?

Fedez accusa Anna Oxa di essere maleducata

Fedez nei giorni scorsi, proprio durante il Festival di Sanremo, durante una diretta Instagram ha lanciato delle pesanti accuse a Anna Oxa. Il rapper avrebbe sostenuto che la cantante durante le prove abbia saltato la fila superando poi tutti gli artisti che erano in attesa da diverse ore. Adesso a distanza di qualche giorno è arrivata la risposta da parte dell’artista attraverso la pagina Oxarte.

La replica di Anna Oxa

“La stampa o lui lasciano il tempo che trovano… Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Non sappiamo se parte da lui la storia o da chi potrebbe servirsene come divulgatore… (…) Perché Fedez da persona perbene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno? (…) Non è che la signora Oxa entra direttamente in scena…Non capiamo il suo problema, non c’era nessuno che poteva approfondire per non farlo sentire ignorato tanto da (non sappiamo se è vero), permettersi di aggredire l’onore e la reputazione di una persona?”. Questo quanto si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina Oxarte.

Il rapper scomparso dai social

La cantante ha replicato così alle accuse del rapper affermando che la decisione di provare prima di altri artisti non sarebbe comunque partita da lei, ma da chi era incaricato di organizzare lo spettacolo. Non si sa se Fedez deciderà di rispondere. Intanto il rapper è completamente scomparso dai social, a quanto pare per la lite con la moglie Chiara Ferragni.