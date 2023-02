Oggi è un altro giorno, Serena Bortone molto infastidita: “Non ho capito perchè ti sei comportato così”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, nel corso della giornata di ieri di Oggi è un altro giorno, è apparsa piuttosto infastidita dal comportamento del suo inviato. Ecco cosa è accaduto.

Serena Bortone, la nota conduttrice di Oggi è un altro giorno, nella puntata andata in onda ieri giovedì 16 febbraio è apparsa parecchio infastidita. La conduttrice, come sempre ha ospitato diversi personaggi della televisione italiana, come Simone Cristicchi, Daniela Poggi, Serena Grandi, Francesca D’Aloja e il cantante Bungaro. Ma cosa è accaduto in studio che ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone infastidita in studio ma per quale motivo?

Serena Bortone nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. In studio la conduttrice ha avuto modo di ospitare diversi personaggi a cominciare da Serena Grandi, a finire a Daniela Poggi, Simone Cristicchi, Francesca D’Aloja ed il cantante Bungaro. E’ stato proprio durante l’intervista a quest’ultimo che la conduttrice ha avuto un battibecco con il suo inviato, Domenico Marocchi. Serena è infatti apparsa piuttosto infastidita nel momento in cui il suo inviato ha completamente interrotto l’esibizione di Bungaro.

L’inviato interrompe la Bortone e lei stizzita chiede il perchè

A quel punto, la Bortone avrebbe detto “Aspetta, aspetta scusa un attimo ma mi stanno chiedendo la linea in modo isterico”. Sembra che l’inviato avesse semplicemente chiesto la linea per poter presentare alla Bortone gli Ussari, che pare si stessero esibendo al carnevale di Ronciglione che è il paese natale di Marco Mengoni.“Ma non ho capito perché mi hai fatto interrompere la canzone”, ha detto la Bortone piuttosto infastidita. Insomma, un battibecco tra la conduttrice e il suo inviato che di certo non è passato inosservato ai telespettatori a casa che hanno notato una certa tensione in studio.

Nuovi impegni televisivi per la conduttrice

Ad ogni modo, prosegue il successo della trasmissioni condotta da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno che va in onda proprio tutti i giorni su Rai 1, dal lunedì al venerdì. La conduttrice si è dimostrata adatta per questo ruolo, e negli anni è riuscita a conquistare l’affetto di milioni di telespettatori. Tra poche settimane, inoltre, Serena Bortone sarà anche impegnata con Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci, dove prenderà parte come giurata al fianco di Iva Zanicchi, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.