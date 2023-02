Oggi è un altro giorno, terribile gaffe di Serena Bortone, poi chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone protagonista di una gaffe con Samuel Peron, in puntata il gesto improvviso. Il ballerino spiazzato.

Nel corso della giornata di oggi di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone è stata protagonista di una gaffe che non è passata inosservata al pubblico di Rai. Ebbene si, involontariamente la conduttrice si è resa protagonista di un gesto nei confronti del ballerino di Ballando con le stelle, Samuel Peron che come sappiamo, fa parte del cast del programma Oggi è un altro giorno. Ma cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone e il gesto involontario e di cattivo gusto

Serena Bortone nella giornata di oggi è stata protagonista di una gaffe nello studio di Oggi è un altro giorno, ai danni del ballerino Samuel Peron. Ovviamente è stata una gaffe abbastanza involontaria. Anche oggi nel corso della puntata si è parlato del Festival di Sanremo anche con gli ospiti presenti in studio, uno tra tutti Sethu che si è classificato ultimo al Festival. La conduttrice ha mandato in onda diversi video e nel dettaglio ne ha mandato in onda uno relativo a tutti gli artisti che sul palco dell’Ariston hanno voluto omaggiare le loro madri al Festival.

Gaffe di Serena Bortone con Samuel Peron, poi si rende conto e corre ad abbracciarlo

A quel punto, la conduttrice rivolgendosi al ballerino avrebbe detto“Qual è l’amore più grande di tutti i maschi e le femmine italiane?…. La Mamma”. Di fronte a questa battuta, il ballerino è rimasto visibilmente spiazzato, visto che come tutti sappiamo, Peron ha perso la sua amata mamma recentemente. La frase della Bortone rivolta proprio a lui ha effettivamente lasciato tutti perplessi. Subito dopo, è stata proprio la stessa conduttrice a rendersi conto di questa gaffe, correndo subito ad abbracciare Peron.

Grandi ospiti a Oggi è un altro giorno

A parte questa gaffe, la puntata di Oggi è un altro giorno è stata come sempre un grande successo. Diversi gli ospiti che hanno preso parte alla puntata, come Sethu, il giovane artista che si è classificato ultimo al Festival di Sanremo e poi ancora la grande attrice Valeria Fabrizi, che veste i panni di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti.