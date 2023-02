Selvaggia Lucarelli umilia Anna Oxa: “Cosa sembra la sua canzone”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nella settimana di Sanremo è stata parecchio attiva sui social. La giornalista ha stroncato nello specifico Anna Oxa, ecco le sue parole.

Il Festival di Sanremo è finito lo scorso sabato 11 febbraio eppure si continua a parlare della kermesse canora più importante d’Italia. Di questa speciale edizione del Festival ne hanno parlato davvero tutti, ma c’è stata una giornalista che di certo non se ne è persa nemmeno un secondo ed ha commentato sui social tutto quello che è accaduto. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, la giornalista che conosciamo per il suo carattere così tanto particolare e per la sua vena critica. Il giudice di Ballando con le stelle è stata piuttosto critica anche su Il fatto quotidiano, giornale per il quale lavora e dove ha commentato anche i look e le esibizioni dei vari artisti. Nello specifico, la cantante pare che sia stata poco carina nei confronti di Anna Oxa. Ma cosa ha riferito?

Festival di Sanremo 2023, tutti hanno commentato la kermesse

Selvaggia Lucarelli in questi giorni è stata molto attiva sui social e non solo, visto che ha commentato quanto accaduto sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Ebbene, sembra che Selvaggia abbia anche commentato i look e le esibizioni in gara dei vari artisti focalizzandosi maggiormente su Anna Oxa. La giornalista ha infatti stroncato la canzone della Oxa e lo ha fatto utilizzando dei toni abbastanza duri.

Selvaggia Lucarelli commenta Anna Oxa, le dure critiche

“Siamo onesti: Anna Oxa è la grande delusione di questo festival. Una canzone da raduno tra druidi a Stonehenge, canzone che ‘parla all’anima’, lei dice, ma che sembra più parlare a chewbacca in Guerre stellari, visto che non si capisce un cavolo di quello che dice. E poi il look. Oxa ha scritto pagine indimenticabili della storia di Sanremo in fatto di look, mentre quest’anno si presenta con questi abiti tristanzuoli da maghella triste la prima sera e da suonatrice di bonghi ieri sera”. Queste le parole della giornalista che ci è andata giù in modo anche abbastanza pesante contro la cantante, criticando il suo look e la capigliatura scelta per l’ultima serata.

Critiche per il look, Selvaggia stronca anche la canzone di Anna

“Tra look e sonorità sembra che l’esercito di Sauron debba assediare l’Ariston da un momento all’altro e invece almeno fino all’ingresso di Blanco non succede niente. Non so se sia stata colpa del rossetto sui denti che notoriamente allappa, ma non ho capito una parola del testo che ha cantato. Cioè, non ho capito una m***a a parte ‘libertà’ e ‘anima’ buttate lì, quindi in effetti la canzone sembrava un programma del Pd”. Con queste parole, la giornalista ha ultimato il suo commento. Selvaggia ha anche fatto le pagelle, dando alla Oxa proprio un 1, parlando della sua canzone, intitolata “Sali Canto dell’anima” un esperimento mal riuscito. “Anna Oxa. Qualcuno ha scritto che sembrava la Barbie quando provi a lavarle i capelli. Non aggiungerei altro perché la canzone sembrava la Barbie quando provi a squagliarle il braccio con l’accendino: un brutto esperimento. Peccato, con quella voce incredibile. Voto 1”.