Chiara Ferragni e Fedez, dopo la lite cosa è accaduto a San Valentino, follower increduli

Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere in crisi, dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Nessuna dedica a San Valentino. Cosa sta accadendo?

Si continua a parlare ancora una volta di Fedez e di Chiara Ferragni, dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo. Ebbene, da qualche giorno si parla di una possibile crisi tra i due, che potrebbe essere nata proprio in occasione della kermesse canora più importante d’Italia. I due sono stati visti insieme l’ultima volta sul palco dell’Ariston, o meglio quasi dietro le quinte, mentre discutevano animatamente, dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Da quel momento i due non sono più stati visti insieme, Chiara ha pubblicato diversi post in compagnia dei figli, della sua famiglia d’origine e di alcuni amici, ma mai con il marito. Ma cosa sta accadendo?

Chiara Ferragni e Fedez, è crisi nera tra i due?

Silenzio da parte di Fedez e di Chiara Ferragni, che dall’ultima serata del Festival non hanno più pubblicato nessun post che li ritragga insieme, nessuna dedica per San Valentino ed è proprio questo che sta facendo tanto preoccupare i fan. I due sembra che stiano vivendo un momento di crisi, o almeno questo è quanto immaginato. Silenzio anche nel giorno di San Valentino e questo comportamento, così inusuale per loro, pone dei dubbi.

Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical cala il silenzio

In seguito al bacio tra Fedez e Rosa Chemical, avvenuto sul palco dell’Ariston, molti hanno considerato questo gesto come quell’elemento che mancava per far scoppiare “la bomba”. Fedez sembra essersi preso proprio una pausa dai social, visto che dopo diverse ore, solo nella giornata di lunedì, ha pubblicato un messaggio rivolto alla moglie e che è stato visto proprio come un tentativo di chiederle scusa. “Sono fiero di te, ti amo”, ha scritto Fedez, parole alle quali però Chiara non ha proprio risposto.

Nessuna dedica a San Valentino, cosa sta accadendo?

Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine alla nota imprenditrice digitale, sembra che quest’ultima si sia tanto infuriata per la vicenda del bacio ed è per questo motivo che non ha voluto assolutamente rispondere alle parole del marito ne fargli alcuna dedica. Questa situazione sta davvero facendo preoccupare i tantissimi fan della coppia che si chiedono se veramente i due possano arrivare alla separazione o se magari si tratta di una lite passeggera.