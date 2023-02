Alberto Matano, lascia tutti a bocca aperta: “A Sanremo non si è visto in onda ma noi ve lo raccontiamo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano torna in onda con La vita in diretta da Roma e si dice nostalgico di Sanremo. Poi, la rivelazione inattesa.

Alberto Matano nella giornata di ieri è tornato in onda dal suo studio originale con La vita in diretta. Per tutta la settimana di Sanremo, infatti, il conduttore ha condotto il programma direttamente dalla città dei fiori per seguire da vicino tutto e non perdersi nulla della kermesse canora più importante d’Italia. La puntata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023 è stata davvero molto importante, con tanti ospiti in studio, una tra tutte Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Si è parlato ancora tanto del Festival e lo stesso conduttore ha svelato diversi aneddoti sulla settimana appena trascorsa a Sanremo.

Alberto Matano torna nello studio di Roma con La vita in diretta

Alberto Matano nella giornata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023 è tornato a condurre il suo programma nel suo studio, dopo un’intera settimana trascorsa a Sanremo, in occasione del Festival. Ecco che proprio all’inizio della puntata, il conduttore ha fatto un annuncio. “Fra poco vi racconteremo tutto ciò che non avete visto in onda”, ha ammesso Matano, il quale pare che non abbia nascosto il fatto di sentire già nostalgia di Sanremo. Per questo motivo, nello studio Rai di Roma è stato stato proiettato un fermo immagine della scenografia del Teatro Ariston, come a voler dare l’idea e rievocare l’atmosfera del Festival.

La nostalgia del conduttore, poi il collegamento da Ronciglione per Marco Mengoni

“Ringraziamo la nostra regista che ha riprodotto le scene di Sanremo qui nel nostro studio”, queste le parole di Matano molto contento di questa scelta. Matano ha poi lanciato il collegamento direttamente da Ronciglione, che è la città originaria di Marco Mengoni, il vincitore del Festival 2023.“Andiamo subito a Ronciglione, quindi, dove c’è un’intera comunità in festa”, ha detto Matano che ha dato poi la linea al suo inviato Giuseppe Di Tommaso. Tanta gente era in strada per festeggiare la vittoria del loro concittadino, tanti gli striscioni in omaggio a Marco. Uno tra tutti ha colpito l’attenzione delle telecamere, ovvero quello che riportava la scritta “Marco, altre 2000 volte insieme a te! Ronciglione è sempre pronto a correre“.

La rivelazione inaspettata di Alberto

Ad ogni modo, dopo qualche minuto il conduttore si è lasciato andare ad una confessione. “Quest’anno al festival ci sono stati tanti fuori programma, come il momento di Blanco: io mi trovavo lì, ci siamo guardati con Giovanna Civitillo e si siamo chiesti cosa stava succedendo”. Queste le parole di Alberto Matano che ha poi presentato Giovanna Civitillo, sua ospite speciale della puntata.