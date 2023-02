Alberto Matano, un suo inviato diretto su di lui: “Lo conoscevo solo di vista, come si è comportato con me”

0 SHARES Condividi Tweet

Di Alberto Matano ne ha parlato Luca Forlani un suo storico inviato Luca Forlani. Ecco cosa ha riferito quest’ultimo.

Alberto Matano ha vissuto una settimana piuttosto intensa a Sanremo ed oggi è tornato invece nel suo studio de La vita in diretta. Come di consueto, il conduttore ha affrontato diverse tematiche ed ha anche continuato a parlare del Festival di Sanremo. Ad ogni modo, di Matano in queste ore ne ha parlato Luca Forlani, uno degli inviati del programma di Rai 1, il quale ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni di TvBlog. Ma cosa ha riferito?

Luca Forlani, storico inviato de La vita in diretta parla di Alberto Matano

Uno degli inviati del famoso programma di Rai 1, ovvero Luca Forlani ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni di Tv Blog, parlando anche di Matano. L’inviato ha raccontato come inizialmente pare si occupasse di temi abbastanza leggeri, mentre dopo lo scoppio della pandemia il suo ruolo è inevitabilmente cambiato.“Merito del cambiamento è dell’intelligenza di Alberto, il quale ha capito che ero in grado di fare delle cose che io neanche immaginavo di poter fare”. Queste le parole dichiarate dal giornalista che ha anche precisato come non conoscesse il conduttore prima del suo esordio a La vita in diretta.

Le parole dell’inviato de La vita in diretta che parla di Matano

“Ci conoscevamo solo di vista, ma non eravamo amici”, ha aggiunto l’inviato che ha ovviamente specificato come la loro conoscenza si sia sviluppata poi via via all’interno della trasmissione. “Avevo già iniziato ad occuparmi di un po’ di attualità. Quando è scoppiata la pandemia, Alberto e gli autori mi hanno proposto di rimanere su Milano, la mia città, come corrispondente per seguire da lì il lockdown”. Questo ancora quanto aggiunto da Forlani, facendo riferimento all’edizione 2019- 2020, quando Matano era affiancato da Lorella Cuccarini.

Forlani e la passione per il Festival di Sanremo

Forlani poi, ha concluso l’intervista parlando dell’ultima settimana che è stata molto intensa ed importante per lui, visto che ha seguito il Festival da vicino.“E’ stata una settimana bellissima per me, da appassionato del festival è sempre stato un mio sogno quello di raccontare Sanremo. Essere lì ogni anno è un sogno che si rinnova” . Queste ancora le sue parole.