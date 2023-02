Storie italiane, la figlia di Little Tony una furia contro Gino Paoli “Deve chiedere scusa”

0 SHARES Condividi Tweet

La figlia di Little Tony una furia contro Gino Paoli, dopo quanto detto dal cantante sul palco dell’Ariston sul padre e sulla madre.

Nel corso della puntata di oggi di Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele si è parlato di quanto accaduto durante il Festival di Sanremo Nello specifico si è parlato di quanto raccontato da Gino Paoli sul palco dell’Ariston, riguardo Little Tony. Nella serata finale, Gino Paoli è stato ospite della kermesse canora più importante d’Italia, svelando alcuni aneddoti privati di Little Tony, dicendo che in passato gli ha dato dei consigli a livello sentimentale dopo aver scoperto che la sua ex lo aveva tradito con due uomini, tradimenti da lui sorpresi. A commentare è stata proprio la figlia del noto artista. Ma cosa ha riferito?

Storie italiane, Eleonora Daniele parla delle parole di Gino Paoli su Little Tony

A Storie italiane, nel corso della puntata andata in onda oggi lunedì 13 febbraio 2023 si è parlato delle dichiarazioni rilasciate da Gino Paoli al Festival di Sanremo che hanno lasciato tutti completamente senza parole. Chi ha avuto modo di vedere il Festival, sa bene che il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti su Little Tony, sostenendo che quest’ultimo gli abbia chiesto dei consigli sentimentali, dopo aver scoperto che una sua ex lo aveva tradito con due uomini.

Cristiana Ciacci una furia contro Gino Paoli

A commentare è stata la figlia di Little dicendo “L’ho trovata una cosa di cattivo gusto, fuori luogo, indelicata e inappropriata”. Ma non finisce qui, visto che la figlia del noto artista ha ribattuto dicendo “Stava parlando di una persona che non c’è più e che quindi non poteva controbattere, smentire o confermare, se realmente è successo ciò che Paoli ha raccontato, ma non credo…“. Cristiana Ciacci non ha affatto gradito l’intervento di Gino Paoli.

Lo sfogo della figlia di Little Tony

“L’ho trovata veramente un’uscita brutta e fuori luogo. E anche il pubblico dei social, tutti i fan di mio padre, da sabato stanno scrivendo in continuazione perchè ci sono rimasti male, come me”, ha dichiarato ancora la figlia del noto artista. “Mi dispiace per tutto questo, Gino Paoli è un grande artista, non mi spiego questo suo scivolone”, ha detto Cristiana la quale ha aggiunto che Gino deve delle scuse al padre ed anche alla sua mamma.