Storie Italiane, Eleonora Daniele asfalta due inviati “Dormono?”

Eleonora Daniele, due inviati spariti nel nulla durante la puntata di Storie Italiane. Cosa è accaduto?

Nella mattinata di oggi abbiamo assistito ad una nuova puntata di Storie italiane, il programma di Eleonora Daniele che va in onda come sempre su Rai 1 e che piace tanto ai telespettatori italiani. Nonostante la kermesse canora più importante d’Italia sia terminata, anche oggi Eleonora ha parlato abbondantemente del Festival di Sanremo, con alcuni ospiti presenti in studio come Marina Occhiena, Francesca Alotta, Silvia Salemi, Piero Mazzocchetti e tanti altri ancora. Ad un certo punto, sembra che sia accaduto qualcosa di inaspettato, ovvero si sarebbero “persi”due inviati del programma. Ma cosa è accaduto?

Eleonora Daniele, imprevisto nella puntata di Storie Italiane

Eleonora Daniele nella mattinata di oggi ha condotto una nuova puntata di Storie italiane, il programma che va inonda su Rai 1. Anche oggi, la conduttrice ha parlato del Festival di Sanremo insieme ad alcuni ospiti presenti in studio. Il bello della diretta è che tutto viene trasmesso così come viene, senza tagli e con i contrattempi che possono nascere. Proprio nel corso della mattinata di oggi a Storie italiane, ad un certo punto Eleonora ha tentato di aprire un collegamento con due suoi inviati, ovvero Mario Acampa e Vittorio Introcaso, ma pare che non ci sia proprio riuscita.

Due inviati scomparsi, cosa è accaduto?

A quel punto, la conduttrice avrebbe detto “Ma dove sono finiti? Stanno dormendo?”. Ovviamente Eleonora ha ironizzato sulla “scomparsa” dei suoi inviati, evitando a quest’ultimi di fare una gaffe.“Ma dove li avete lasciati? Dove sono Mario Acampa e Vittorio Introcaso?” ha chiesto ancora la conduttrice ai suoi collaboratori in studio, che però non hanno risposto lasciando così la conduttrice nel panico totale.

La conduttrice imbarazzata

La conduttrice, continuando ad ironizzare avrebbe aggiunto “Oggi mi snobbano.Mario e Vittorio, non potete collegarvi dal cellulare, aprite un collegamento skype. Capisco che forse questa mattina siete in condizioni non presentabili, però fatevi vedere“. Ancora una volta, nessuna risposta così piuttosto infastidita la conduttrice avrebbe aggiunto “Si può sapere dove sono Vittorio e Mario? Si trovano ancora a Sanremo?”. La conduttrice di Storie Italiane ha tentato di giustificare questa gaffe incredibile dicendo che a Sanremo durante il Festival si fanno degli orari incredibili, ovvero si va dormire alle 2.00 le 3.00 del mattino e non si dorme affatto.