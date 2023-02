Sanremo 2023, Eros Ramazzotti una furia contro i tecnici del Festival, lo sfogo dietro le quinte diventa virale

0 SHARES Condividi Tweet

Nel programma Dietrofestival andato in onda la scorsa domenica i telespettatori hanno avuto modo di assistere alla reazione avuta da Eros Ramazzotti contro i tecnici dietro le quinte del Festival di Sanremo.

Uno dei protagonisti assoluti della quarta serata del Festival di Sanremo, ovvero la serata dei duetti, è stato il noto cantautore italiano Eros Ramazzotti. Quest’ultimo però proprio sul palco del Teatro Ariston di Sanremo ha vissuto alcuni momenti di forte imbarazzo di cui si è parlato anche nella trasmissione Dietrofestival. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Momenti di imbarazzo per Eros Ramazzotti a Sanremo 2023

E’ andato in onda nella serata di domenica 12 febbraio il programma Dietrofestival che si occupa di raccontare al pubblico quello che realmente accade dietro le quinte del Festival di Sanremo nel corso delle diverse serate. Dietro le quinte è possibile cogliere emozioni di vario tipo negli artisti come ad esempio l’adrenalina legata all’imminente esibizione, la felicità per quanto fatto ma in alcuni casi anche duri sfoghi legati a qualcosa che sul palco non è andata per come in realtà era previsto. Ed è proprio questo quello che è accaduto al noto cantautore italiano Eros Ramazzotti che sul palco del Teatro Ariston ha vissuto dei momenti di particolare imbarazzo.

Eros dimentica le parole del suo brano

Nello specifico Ramazzotti è arrivato a Sanremo nella serata dei duetti per affiancare sul palco Ultimo. Con lui si è divertito portando in scena un medley di alcuni dei suoi brani più famosi. Tra questi ad esempio Un’emozione per sempre, Più bella cosa, Adesso tu. Una volta salito sul palco però è accaduto qualcosa di veramente incredibile. Cosa? Il celebre artista romano non ha subito ricordato le parole della celebre canzone Un’emozione per sempre. Nonostante nel corso degli anni l’avrà cantata centinaia di volte ecco che Ramazzotti ha avuto delle difficoltà nel ricordare il brano lasciando un po’ tutti spiazzati. “Ma sai che non me la ricordo?”, queste le sue parole. Nonostante tutto però la loro esibizione si è rivelata un grandissimo successo.

Lo sfogo dietro le quinte del Festival

Nel corso della puntata di Dietrofestival andata in onda la scorsa domenica sera ai telespettatori è stata offerta la possibilità di vedere come Ramazzotti ha reagito dietro le quinte a quanto accaduto sul palco. Nello specifico il noto cantautore si è reso protagonista di un duro sfogo contro i tecnici accusati di aver commesso uno specifico errore ovvero quello di non aver acceso il gobbo. “Non c’era il gobbo… bravi, grazie” queste le sue parole.