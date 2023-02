Claudio Baglioni interviene con durezza sulle scelte di Amadeus, il suo commento ha fatto parecchio discutere

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Baglioni ha commentato il Festival di Sanremo ed il riferimento ad Amadeus è stato palese. Ma cosa ha riferito il cantante?

Claudio Baglioni lo conosciamo per essere un grande cantautore e famoso cantante, il quale di certo vanta una carriera molto interessante. Per diversi anni però Claudio Baglioni oltre a dedicarsi alla musica, ha avuto modo anche di fare altre esperienze, come la conduzione del Festival di Sanremo. Proprio in questi giorni, in occasione dell’edizione condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus, il cantante sembra aver rilasciato delle dichiarazioni che sanno di polemiche nei confronti di Amadeus. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Claudio Baglioni commenta il Festival di Amadeus e fa inaspettate rivelazioni

Claudio Baglioni, noto cantante e cantautore in questi giorni ha parlato del Festival di Sanremo appena finito e sembra che in qualche modo le sue parole abbiano scatenato polemiche e discussioni. In qualche modo, sembra che il cantante abbia detto la sua sulla kermesse più importante d’Italia che si è conclusa esattamente lo scorso sabato 11 febbraio.

Le critiche di Baglioni ad Amadeus

“Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie”. Queste le parole del cantante, che nel corso di un’intervista rilasciata al Tg1 ha fatto sapere di avere delle idee su come migliorare il Festival. Ad ogni modo, Baglioni ha anche confessato di non aver visto il Festival, per via di diversi impegni lavorativi, ma ha detto anche di averne sentito comunque parlare tanto. Baglioni però, nel suo sfogo non ha direttamente menzionato Amadeus, ma il riferimento al direttore artistico è stato piuttosto palese.

I commenti sui social, i telespettatori difendono Amadeus

Dopo il suo intervento, Claudio è stato però ampiamente criticato dai telespettatori che hanno commentato con ironia le sue dichiarazioni. Molti, avrebbero scritto di non ricordare tutte le canzoni dei due festival condotti dallo stesso Baglioni se non di alcune che hanno avuto grande successo. Una tra tutte Soldi di Mahmood che ha vinto e poi I tuoi particolari di Ultimo.“3 ore di autoconcerto e 1 ora tutti e 28 i cantanti”, questo uno dei messaggi apparsi su Twitter contro Baglioni. Insomma, sembra che in molti non abbiano affatto gradito l’intervento di Baglioni.