Alessia Marcuzzi scrive un post e viene sommersa dalle critiche, lei risponde a muso duro

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi dopo il grande successo ottenuto con il programma Boomerissima torna sui social per lanciare un messaggio molto importante ma viene criticata. Ecco lo sfogo della conduttrice.

Alessia Marcuzzi ha chiuso soltanto da pochi giorni la prima edizione del suo programma Boomerissima, andato in onda su Rai 2 nelle scorse settimane. Ebbene, in attesa di tornare in tv, Alessia ha voluto lanciare su Instagram un messaggio molto interessante. Nello specifico, la conduttrice avrebbe colto l’occasione per ricordare a tutti quanto sia importante sostenere le popolazioni che sono state colpite dal terremoto. Ma cosa ha scritto nel dettaglio la Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi reduce dal successo di Boomerissima scrive un post importante sui social

Alessia Marcuzzi è reduce da un grande successo ottenuto con Boomerissima, il programma di Rai 2. Inoltre, è stata scelta da Rosario Fiorello per affiancarlo a Viva Rai 2 speciale Sanremo, ottenendo anche in questo caso un successo strepito. Ad ogni modo, la conduttrice ha condotto l’ultima puntata di Boomerissima lo scorso martedì 14 febbraio e adesso, in attesa di tornare in tv, Alessia ha voluto lanciare un messaggio molto importante sui social.

Il messaggio di Alessia sui social, piovono critiche

Nel dettaglio, la conduttrice ha scritto un post su Instagram sottolineando quanto sia importante sostenere le popolazioni che sono state colpite dal terremoto. “Doniamo ora su Unicef, grazie”. Parole molto importanti quelle della conduttrice che ha così cercato di sensibilizzare tutti i suoi follower condividendo anche un video piuttosto emozionante. La Marcuzzi, ha ribadito ancora una volta di essere davvero molto vicina alle popolazioni che sono state colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Nonostante l’importanza del suo messaggio, Alessia è stata criticata da alcuni utenti che l’hanno accusata di aver lanciato questo messaggio troppo tardi.

La conduttrice dopo le critiche si sfoga sui social

Insomma, secondo diversi utenti, la Marcuzzi sarebbe dovuta interviene molto prima. Non è tardata ad arrivare la reazione della nota conduttrice che ha risposto e lo ha fatto in modo piuttosto duro.“Ma cosa stai dicendo??? Questa è una raccolta per l’Unicef!!! Nessuno si è svegliato adesso. Le polemiche senza senso!”. Questa la replica della conduttrice di Boomerissima, la quale si è poi lasciata andare ancora ad uno sfogo.“Invece di essere sempre polemici, cerchiamo di aiutare, se possiamo ovviamente”.