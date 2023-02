Maria De Filippi nella bufera, interviene Gianni Sperti: “Non dovete parlare così”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi finisce sotto accusa nel corso della puntata di ieri del programma Uomini e Donne. Gianni Sperti interviene e la difende.

Maria De Filippi è di certo una delle conduttrici più amate di sempre e la sua fama è indiscussa. Da molti anni ormai, va in onda con il programma Uomini e Donne che è molto seguito dai telespettatori italiani. Proprio nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata del programma di Canale 5 ed il clima sin dall’inizio è apparso piuttosto infuocato. Ad un certo punto pare che siano state mosse delle pesante accuse alla conduttrice e Gianni Sperti sarebbe diventato una furia. Ma vediamo nello specifico che cosa è accaduto.

Uomini e Donne, l’ultima puntata inizia con il botto

Maria De Filippi nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Uomini e Donne, e sin dall’inizio è apparsa parecchio infuocata. Tutto si è concentrato su Federico Nicotera, il cavaliere che dopo essere andato a cercare Carola, quest’ultima una volta tornata in studio, avrebbe acceso un dibattito piuttosto acceso sul modo di comportarsi dell’uomo in riferimento ai social. Alice, a quel punto si è soffermata sul fatto di essere stata travolta dalle critiche dei fan della corteggiatrice che però hanno accusato la padrona di casa, di averle offerto un lavoro per poter organizzare la vita con Federico, ovviamente dopo la scelta.

La conduttrice finisce al centro delle critiche, messa in dubbio la sua veridicità

Sostanzialmente è stata messa in dubbio la veridicità del programma, ribadendo che tutto è organizzato e che la conduttrice sarebbe a conoscenza di chi sarà la scelta. L’opinionista del programma, Gianni Sperti sarebbe andato su tutte le furie ed ha difeso la padrona di casa.“Dovreste apprezzare la sua umanità invece di parlare così”.

Dopo Maria, anche il tronista Federico finisce sotto accusa

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne a finire sotto accusa non è stata solo Maria De Filippi ma anche Federico. Quest’ultimo, proprio il giorno prima della registrazione, sarebbe andato a cercare Carola, lasciando senza parole Alice. La corteggiatrice si sarebbe rifiutata di andare in puntata e di incontrarlo. Poi, la dama si sarebbe convinta a tornare in studio ma ha mostrato i suoi dubbi affermando che secondo il suo punto di vista, Federico ha voluto soltanto ascoltare i social per rimediare alle brutte figure fatte nei suoi confronti. Il tronista, sarebbe stato accusato di aver trattato male la sua corteggiatrice e dopo aver saputo ciò, Federico si sarebbe intristito. A quel punto, il tronista avrebbe cercato di far capire a Carola quale fosse il suo interesse ed ha anche cercato di convincerlo del fatto che abbia buone intenzioni.