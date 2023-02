Fedez e Rosa Chemical, Blanco: la Rai rischia una multa di 600 mila euro che sarà pagata dai cittadini

0 SHARES Condividi Tweet

La Rai, dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo rischia una multa di 600 mila euro. Ecco cosa sta accadendo.

Non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo e di quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Nonostante la kermesse sia terminata da diversi giorni ormai, non si placano le polemiche per tutto quello che è successo durante le serate della kermesse. Le conseguenze potrebbero essere davvero molto pesanti per la Rai che adesso rischia di dover pagare una multa molto esosa. Ma come stanno le cose?

Festival di Sanremo 2023, polemica per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Il Festival di Sanremo 2023 è terminato lo scorso sabato 11 febbraio 2023 e non si fa altro che parlare di quanto accaduto durante le varie serate. Sicuramente ci riferiamo al bacio tra Rosa Chemical e Fedez, avvenuto proprio sul palco dell’Ariston in occasione della puntata finale del Festival. E poi ancora al gesto di Blanco, il giovane artista che nel corso della prima serata, ha completamente distrutto la scenografia preparata sul palco dell’Ariston.

La Rai rischia una multa di 600 mila euro

In questi giorni, Striscia la notizia con l’inviato Pinuccio ha intervistato Massimiliano Capitanio, il commissario Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il quale ha rivelato che quanto accaduto all’Ariston potrebbe avere delle conseguenze davvero catastrofiche per la Rai ma soprattutto per gli italiani perchè è su di loro che ricadrà la spesa. “Secondo indicazioni europee il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro”. Questo quanto spiegato da Capitanio al tg satirico di Antonio Ricci. Sostanzialmente, il fatto che questi fatti siano accaduti prima della mezzanotte li renderebbe ancora più gravi. I più piccoli, sicuramente presenti davanti la tv non sarebbero stati tutelati. Nella polemica sarebbe anche finita la pubblicità che Sanremo ha fatto su Instagram.“L’Agcom ha il compito di tutelare l’utente che deve essere informato se in quel momento è in corso la pubblicità. Noi non abbiamo visto scritte in sovraimpressione, non è stato comunicato. Quindi se verrà fatto un esposto verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità occulta”. Questo ancora quanto affermato da Massimiliano Capitanio.

La polemica per il bacio di Fedez e per quanto fatto da Blanco sul palco dell’Ariston

Il bacio nel dettaglio sarebbe stato visto come un atto osceno in luogo pubblico e per questo l’Organizzazione frozanovista Pro vita e l’ex ministro con delega alla famiglia Carlo Giovannardi ha annunciato di aver denunciato Fedez e Rosa Chemical. E’ stato, inoltre, aperto un fascicolo nella Procura di Imperia per Blanco e il suo comportamento sul palco dell’Ariston.