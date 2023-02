Simona Ventura senza mezzi termini: “Non condurrò mai più L’Isola dei famosi e vi dico il perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura ospite a Bella Mà parla della sua carriera e svela che il programma che non vorrà mai più condurre.

Simona Ventura è una grande conduttrice, una tra le più amate di sempre. L’abbiamo vista al timone di diverse trasmissioni televisive di grande successo, una tra tutte l’Isola dei famosi quando ancora andava in onda su Rai 1. In questi anni poi, c’è stata una vera rivoluzione, visto che il programma è passato a Mediaset ed alla conduzione abbiamo avuto per diverso tempo Alessia Marcuzzi e negli ultimi anni Ilary Blasi. Proprio la Ventura però, nella giornata di ieri è tornata a parlare del reality, facendo delle dichiarazioni molto importanti.

Simona Ventura, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi ospite a Bella Mà

Simona Ventura, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, nella giornata di ieri è stata ospite a Bella Mà, nel salotto di Pierluigi Diaco e sembra che abbia rilasciato delle importanti dichiarazioni. La conduttrice ha preso parte al programma di Rai 2, insieme alla sua collega Paola Perego, con la quale conduce da due anni ormai Citofonare Rai 2 che va in onda ogni domenica. Durante la chiacchierata con il conduttore di Bella Mà, ecco che la Ventura ha parlato della sua carriera, sbilanciandosi su alcuni programmi da lei condotti.

La conduttrice torna a parlare dell’Isola dei famosi e svela un dettaglio clamoroso

Su una cosa Simona è stata parecchio categorica, ovvero avrebbe ammesso categoricamente di non voler mai più condurre L’Isola dei famosi.“Non tornerei mai a condurre l’Isola dei famosi perché l’ho fatta nel momento migliore con le migliori possibilità ma poi è cambiata la televisione fondamentalmente e quindi mi piace di più Citofonare Rai2 o stare al tavolo con Fabio Fazio (a Che tempo che fa ndr)”. Queste le parole di Simona Ventura che è poi finita inevitabilmente a parlare del Festival di Sanremo che si è concluso da pochi giorni.

La frecciatina al Festival di Sanremo

La conduttrice avrebbe anche colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Parlando dell’edizione da lei condotta ha fatto una precisazione. “È stato faticoso e impegnativo perché tutte le case discografiche non avevano mandato i loro cantanti sotto contratto né come ospiti né in gara per cui tutti i ragazzi che erano li erano o senza contratto o venivano dalla suola di Mogol“. Simona però avrebbe aggiunto dell’altro. “Fu antesignano dei talent, però su alcuni aspetti è stato innovativo, la prima volta di Roberto Bolle in televisione, la prima volte del Cirque du soleil in televisione e poi sono stati ospiti I Black Eyed Peas.”